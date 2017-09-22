عبدالله بن زايد يبحث مع موغيريني تعزيز التعاون بين الإمارات وأوروبا

نيويورك (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - أمس الأول - فديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش مشاركة سموه في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة.. كما تبادل الجانبان مواقفهما ووجهات نظرهما تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومحمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي « الناتو ».

والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول في نيويورك عددا من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه كلا من معالي بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ومعالي دارن هنفيلد وزير خارجية البهاما ومعالي بياتريس عطالله وزير خارجية مدغشقر ومعالي أنجيلينو ألفانو وزير الخارجية الإيطالي ومعالي فلاح مصطفى بكر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث أواصر العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. كما تناولت المباحثات أيضا تبادل وجهات النظر والمواقف السياسية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا..والملفات المعروضة على جدول أعمال الأمم المتحدة. وحضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.