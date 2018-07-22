لوكاس هيرنانديز: سيميوني وراء تألقي!!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كل شيء مضى سريعاً بين النجم الفرنسي الشاب لوكاس هيرنانديز، ظهير أيسر أتليتكو مدريد الإسباني، وبين منتخب بلاده، فلم يمر على انضمامه إلى قائمة «الديوك» سوى أقل من 4 أشهر، وتحديداً منذ شهر مارس الماضي، إلا وبات لاعباً أساسياً في كل مباريات فرنسا في المونديال، وأصبح بطلاً للعالم في روسيا، وهو بعد لم يتجاوز 22 سنة.. مجلة «أوليه» الأرجنتينية أجرت معه حواراً، بدأه بالاعتراف بأن كل ما وصل إليه يرجع الفضل فيه إلى دييجو سيميوني مديره الفني في أتليتكو مدريد، ووجّه له الشكر على ذلك، وقال: «لقد غيّر كل حياتي، وتعلمت الكثير على يديه، وأعلم أنه مازال أمامي الكثير من الخبرات التي أتعلمها منه بحكم صغر سني». وأضاف: «لقد أصبحت ما أنا عليه الآن بفضله».

وعندما سألته المجلة عن الفارق بين أسلوب لعب أتليتكو مدريد والمنتخب الفرنسي، قال هيرنانديز: «الأسلوبان متشابهان إلى حد بعيد، فنحن في المنتخب نعتمد بالأساس على الدفاع أولاً، وهو ما نركز نفسه عليه مع سيميوني في الأتليتي، فالدفاع هو الأساس والمفتاح لتحقيق الانتصارات، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة»، وعلق قائلاً: «لا تنسوا أننا نملك هجوماً قوياً في المنتخب وفي أتليتكو، حيث يوجد لاعبون على أعلى مستوى من المهارة والقدرة على صنع الفارق وتسجيل الأهداف، بفضل موهبتهم وسرعتهم وبراعتهم، وبوجود مثل هؤلاء اللاعبين، سواء في المنتخب أو النادي، تسير الأمور سيراً حسناً، وتصبح مسألة حسم النتائج أكثر سهولة».

وعن أسباب تفضيله اللعب لمنتخب فرنسا على اللعب لمنتخب إسبانيا، قال لوكاس: «إسبانيا منحتني كل شيء ولكن وطني هو فرنسا، وكنت لعبت في منتخبات الناشئين والشباب الفرنسية، وهذا عقّد الأمور قليلاً، ولكن لحسن حظي، نلت رضا ديدييه ديشامب فاستدعاني في مارس الماضي لصفوف المنتخب، ثم تطورت الأمور سريعاً وأصبحت الظهير الأيسر لمنتخب «الديوك»، ولعبت كل مباريات كأس العالم بروسيا».

ورداً على سؤال بشأن أهم وأصعب مباراة لعبها منتخب فرنسا في نظره خلال مونديال روسيا، قال لوكاس هيرنانديز: «مباراة الأرجنتين طبعاً، لأنها كانت عنق الزجاجة». وعلق قائلاً: «كان من الممكن أن نخسر هذه المباراة في ظل وجود النجم الكبير ليونيل ميسي مع منتخب التانجو.. وكانت هذه المواجهة صعبة جداً لما يتمتع به منتخب الأرجنتين من تاريخ عريق، ولكونه أحد المرشحين الكبار للفوز باللقب العالمي، فضلاً عن الجماهير الغفيرة التي زحفت خلفه في روسيا لمساندته، ما جعلنا أكثر إصراراً وحماساً على الظهور بهذه الصورة التي لم يكن يتوقعها أحد والفوز 4/3».