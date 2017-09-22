أنا علي عباس

علي معالي (دبي)

لن أنسى أبداً أن شقيقي إبراهيم ومال الله كانا وراء انضمامي لفريق كرة السلة بنادي الشباب عام 83، حيث كنت طفلاً، وهما في مرحلة الأشبال.

لقد ترك شقيقي مال الله اللعبة مبكرا بسبب الإصابة، ثم تحول بعدها بـ3 سنوات إلى العمل الإداري بالفريق، وكانت استمتع عندما أكون مع شقيقي إبراهيم بفريق واحد، حيث كنا قوة ضاربة، وكانت هناك روح أسرية بالفريق على الرغم من ضعف الإمكانيات، وبدأت المحبة الكروية مع المدرب المصري الأسبق طارق سليم، وكان لماجد الحساوي الأب الروحي لنادي الشباب الدور الكبير في مسيرتنا.

لن أنسى أول راتب حصلت عليه، وكان عام 1993، وهو 100 درهم فقط، وكنت طالباً في المرحلة الإعدادية، وأقمت حفلة بهذه المناسبة.

أتذكر أنه في عام 1994 ذهبت إلى رأس الخيمة لخوض مباراة ضد نادي الإمارات، ولكن لعبنا في ظروف صعبة جداً، حيث كان جمهور نادي الإمارات يجلس معنا على دكة الاحتياط، ولا نستطيع الحديث خوفاً منهم.

لقد أبعدتني كرة السلة عن متعة الجلوس مع أبنائي، مرت الأيام سريعة، لقد أصبح عمر ابنتي ذكرى 19 سنة، وشقيقها فارس 17 سنة، بالطبع كبر أبنائي وبناتي الآخرون، وهم خاتون ومحمد وحمدة وفاطمة وميرة وأمل، وحالياً أحاول الجلوس معهم كثيراً.

لقد عشت ذكريات رائعة بعيداً عن اللعبة، كانت هناك منافسات مدرسية،، وكان الأساتذة يحثون الطلاب على ممارسة الرياضة.

وحتى الآن عندما أرى زميلي ورفيق دربي في الملاعب جاسم عبدالرضا أضحك كثيرا، لأنني حاولت إنقاذه من الغرق في حمام السباحة، وفي نفس الوقت، كاد جاسم أن يقتلني في نفس الواقعة، عام 1991 ،حيث كان هناك مهرجان بنادي العين، وقام أحد الأصدقاء بدفع جاسم في حوض السباحة، وهو لا يجيد السباحة، ولم ينتبه الكثيرون، وكاد أن يغرق، فألقيت بنفسي لأنقذه، وأثناء محاولتي تشبث بي بقوة، وكدنا نغرق معاً.