برشلونة في الدوري الفرنسي!

وليد فاروق (دبي)

بعد النجاحات الكبيرة والرائعة التي حققها فريق برشلونة على مدار تاريخه منذ تأسيسه عام 1899، سواء على مستوى البطولات المحلية في إسبانيا، أو على مستوى البطولات القارية والعالمية، جاء الوقت الذي يمكن أن يتخلى فيه الفريق العريق عن انتمائه لإسبانيا، وذلك مع اقتراب التصويت على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وهو التصويت الذي يجري في الأول من أكتوبر المقبل، وفق ما قرر برلمان الإقليم.

وقد اتخذت الحكومة الإسبانية في «مدريد» العديد من القرارات لإقناع الإقليم في الشروع أن انفصال عن البلاد سيكون له ثمن باهظ، وهددت الحكومة أن جميع الأندية في كتالونيا بما فيها برشلونة لن يحق لها اللعب في الدوري الإسباني أو أي بطولة ينظمها الاتحاد، وذلك على اعتبار أن قانون الرياضة ينص على أن «إندورا» هي الدولة الوحيدة القادرة على اللعب في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني، كما لن يحق لأندية كتالونيا المشاركة في البطولات القارية والعالمية، على اعتبار عدم مشاركتهم في الدوري المحلي.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت الساعات الأخيرة - وللمرة الأولى - تدخل نادي برشلونة في الأجواء السياسية، بإصداره بياناً رسمياً يدعم فيه رغبة وإرادة الجماهير والكيانات والمؤسسات في اختيار قرارها من خلال الاستفتاء المزمع إقامته، وتأكيده على حق الإقليم في تقرير المصير، ودعمه لإرادة غالبية سكان كتالونيا، في حين حرصت جماهير برشلونة، خلال مباراة إيبار الأخيرة في الدوري، على رفع لافتات مكتوب فيها «نريد التصويت بنعم».

وعلى الفور بدأت التوقعات عن مصير برشلونة في حالة إجراء الاستفتاء وانفصال كتالونيا فعلياً عن إسبانيا، حيث سيحرم ذلك أندية الإقليم وعلى رأسها برشلونة من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الملكي الإسباني، وفق لوائحه الحالية، وأشارت التوقعات إلى أن أول هذه الاحتمالات تتمثل في إقامة دوري خاص لأندية كتالونيا، والتي تضم برشلونة وإسبانيول وجيرونان، لكن قلة عدد هذه الأندية ربما تحول دون تنفيذ تلك الفكرة، أما ثاني الحلول فهو أن تشارك أندية كتالونيا في أحد الدوريات الأوروبية الأخرى، وسيكون الدوري الفرنسي هو الأقرب؛ نظراً لقرب المسافة بين كتالونيا وفرنسا.