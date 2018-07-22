ناشئو «المدام» في دورة رباعية بالإسكندرية

الشارقة (الاتحاد)

يشارك فريق نادي المدام في دورة رباعية في مدينة الإسكندرية المصرية، تجمعه مع أندية الأهلي المصري والاتحاد السكندري ومصر المقاصة، وذلك خلال المعسكر التدريبي الذي يقام في الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية ويستمر لمدة أسبوعين.

وكان وفد فريق المدام قد غادر مطار الشارقة متوجهاً إلى الإسكندرية برئاسة سالم سلطان بن عجيل والمدرب محمد صبحي وضم 40 لاعباً يمثلون المراحل السنية من مواليد 2003 إلى 2007.

وأوضح سالم بن عجيل أن هذا المعسكر يعتبر الأول منذ تأسيس النادي استعداداً للمشاركة في مسابقة الدوري، وسوف تتخلل المعسكر دورة رباعية تضم إلى جانب الفريق أندية عريقة من جمهورية مصر الشقيقة، وذلك للاستفادة من الاحتكاك مع هذه الفرق، وبالتالي زيادة معدلات الاستعداد البدني والمهاري. وأضاف أن نادي المدام استثمر قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين باختيار نخبة من هؤلاء الشباب وضمهم إلى مختلف المراحل السنية في نادي المدام.