الشارقة يواجه النصر في قمة البطل والوصيف

رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار عشاق أقوياء اليد إلى صالتي الشارقة والوصل لمتابعة الانطلاقة القوية لدوري الرجال في نسخته الـ 42، والتي تشهد تغييرات كثيرة على مستوى الأندية، وتظهر في «نيولوك» مختلف عن المواسم الماضية، بعد تقليص عدد الأندية من 8 إلى 6 أندية، على أثر دمج فريقي الشباب مع الأهلي والشارقة مع الشعب، لتغير لجنة المسابقات شكل المسابقة للوصول إلى عدد المباريات المطلوب في الدوري.

وتخوض الأندية الدوري من دورين، على أن يصعد 3 أندية في نهاية الدور الثاني إلى المربع الذهبي، فيما تلعب الأندية من الرابع إلى السادس دورة لتحديد الفريق الرابع الذي سيصعد للمربع، والذي سيقام بنظام دوري من دور واحد لتحديد بطل المسابقة.

وجاءت التغييرات على مستوى المدربين محدودة، حيث احتفظ النصر والشارقة وشباب الأهلي- دبي والعين والجزيرة بمدربيهم فيما غير الوصل مدربه، وعلى مستوى اللاعبين الأجانب تعاقدت 3 أندية فقط مع لاعبين أجانب، وهم الشارقة والعين، وكلاهما احتفظ بلاعبه والنصر تعاقد مع روسي.

وتبدأ المباريات في الخامسة من مساء اليوم بمواجهتين، الأولى تجمع الشارقة بطل كأس السوبر في الموسم الجديد، وحامل لقب الدوري في الموسم الماضي، والنصر وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، وهي قمة خاصة بين الفريقين بصالة الملك، فيما يستضيف الوصل منافسه فريق العين بصالة الإمبراطور، وتختتم الجولة غدا بلقاء شباب الأهلي- دبي مع الجزيرة، وهي المباراة التي تم نقلها من صالة مكتوم بن محمد إلى فخر أبوظبي بسبب انشغال صالة الجزيرة في الدور الثاني ببطولة الجو جيتسو.