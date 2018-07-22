كاباي: جاهز للتحدي الجديد بالرقم 7

وليد فاروق (دبي)

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة خيلدروب ميرلو في جنوب هولندا، وذلك تحت إشراف جهازه الفني بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش، وبمشاركة جميع اللاعبين البالغ عددهم 29 لاعباً.

وكان لاعبو «العميد» قد استهلوا تدريباتهم بمعسكرهم الخارجي اعتباراً من صباح السبت الماضي عقب ساعات قليلة من وصولهم إلى مقر المعسكر، رغم طول رحلة السفر التي بدأت من دبي وصولاً إلى مطار مدينة دسلدورف الألمانية، ومنها إلى مدينة ميرلو الهولندية بالحافلة.

ومن المقرر أن يبقي النصر في مدينة ميرلو حتى الثاني من أغسطس المقبل، على أن يخوض خلال هذه الفترة مباراتين وديتين، أولهما نهاية الأسبوع الحالي، ويتوجه بعدها «العميد» إلى مدينة هورست بمقاطعة ليمبورخ، بجنوب شرق هولندا قرب حدود بلجيكا، حيث يبقي هناك الفترة المتبقية من معسكره حتى 15 أغسطس المقبل، ويخوض خلال تلك الفترة 3 مباريات ودية أخرى.

على جانب أخر عبر الفرنسي يوهان كاباي محترف النصر الجديد، عن تطلعه لتحقيق نجاحات جديدة مع «العميد» بعد العديد من التجارب الناجحة التي خاضها في الملاعب الأوروبية، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: « أنا الآن في فريق النصر، متشوق لبداية فصل جديد.. قميص جديد، فريق جديد لكن بنفس الرقم». وذلك في إشارة إلى رقم 7 الذي سيرتديه مع النصر، والذي كان يرتديه أيضاً في فريقه السابق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن كاباي الدولي الفرنسي السابق (32عاماً) والذي تعاقد معه النصر لمدة موسمين، أكتسب خبرة كبيرة من احترافه في كل من إنجلترا وفرنسا، بداية من ليل الفرنسي مرورا بنيوكاسل الانجليزي ثم العودة مجددا للدوري الفرنسي عبر باريس سان جيرمان، وثم العودة مرة أخرى لـ»البريمرلييج» مرتدياً قميص كريستال بالاس.

وكان كاباي قد حرص على توجيه الشكر لجماهير فريقه السابق كريستال بالاس وقال: «تحية كبيرة للجماهير، لقد بقينا في الدوري الممتاز بفضل دعمكم، لذلك شكراً لكم، سأفتقدكم كثيراً، وأتمنى لكم جميعاً التوفيق في الموسم الجديد».