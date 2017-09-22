«ماراثـون الدراجـات المائيـة».. تحدي الهواة والمحترفين على مياه كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات وتحدي ماراثون الإمارات للدراجات المائية، والذي يقام في نسخته الأولى بأبوظبي وسط ترقب وانتظار من محترفي ومتسابقي فئة الجالس والتي تشارك في التحدي، ويتوقع مشاركة 30 متسابقاً، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي.

ويغلق باب التسجيل في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، وقبل عقد الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين، وينطلق السباق في الثالثة والنصف بعد الظهر ليكون مسار السباق حول جزيرة اللولو، وعلى امتداد كورنيش أبوظبي وكاسر الأمواج.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام النادي دعوة مفتوحة للجمهور للاستمتاع بفعاليات السباق، وقال: المنافسة ستكون قوية، وفي أقصى درجات الإثارة بين المشاركين، خاصة وأن اللقب والمركز الأول يعني تفوق صاحبه على بقية أقرانه والتباهي بالصمود طيلة فترة السباق.

وأضاف: سنشهد في المنافسة تحدياً قوياً بين المشاركين، وطموحات كبيرة في تحقيق اللقب، بكل تأكيد فإن المراكز في الماراثون قد تختلف في بعض الدورات وقد يتقدم البعض على الآخر، ولكن لن نعرف الفائز سوى في الدورات الأخيرة من عمر المنافسة، مشيرا إلى أن الماراثون مهم بحكم أنه أحد السباقات الجديدة في أجندة النادي والتجربة الأولى الخاصة بفئة جالس.