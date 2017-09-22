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الانطلاقة الأولى من خلف جزيرة اللولو

«ماراثـون الدراجـات المائيـة».. تحدي الهواة والمحترفين على مياه كورنيش أبوظبي
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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات وتحدي ماراثون الإمارات للدراجات المائية، والذي يقام في نسخته الأولى بأبوظبي وسط ترقب وانتظار من محترفي ومتسابقي فئة الجالس والتي تشارك في التحدي، ويتوقع مشاركة 30 متسابقاً، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي.

ويغلق باب التسجيل في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، وقبل عقد الاجتماع التنويري والإلزامي للمتسابقين، وينطلق السباق في الثالثة والنصف بعد الظهر ليكون مسار السباق حول جزيرة اللولو، وعلى امتداد كورنيش أبوظبي وكاسر الأمواج.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي مدير عام النادي دعوة مفتوحة للجمهور للاستمتاع بفعاليات السباق، وقال: المنافسة ستكون قوية، وفي أقصى درجات الإثارة بين المشاركين، خاصة وأن اللقب والمركز الأول يعني تفوق صاحبه على بقية أقرانه والتباهي بالصمود طيلة فترة السباق.

وأضاف: سنشهد في المنافسة تحدياً قوياً بين المشاركين، وطموحات كبيرة في تحقيق اللقب، بكل تأكيد فإن المراكز في الماراثون قد تختلف في بعض الدورات وقد يتقدم البعض على الآخر، ولكن لن نعرف الفائز سوى في الدورات الأخيرة من عمر المنافسة، مشيرا إلى أن الماراثون مهم بحكم أنه أحد السباقات الجديدة في أجندة النادي والتجربة الأولى الخاصة بفئة جالس.

من جهته، أكد ناصر الظاهري المشرف الفني للسباق، أهمية تطبيق القوانين واللوائح المختلفة في السباق، وذلك لضمان الوصول للنتائج الحيادية والأفضل، وقال: قمنا بجهد كبير مع اللجنة المنظمة للسباق في توزيع نقاط التحكيم في مختلف أنحاء المسار، وتم الاستعانة أيضا بكوادر قديمة من المتسابقين من أجل الإشراف على سير السباق، سيكون سباقاً مهماً دون شك وتجربة فريدة للجميع. ... المزيد
     
 

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