الصهباني: حققنا مكاسب فنية من «التجربة الكرواتية»

سلوفينيا (الاتحاد)

خسر العين تجربته الودية الأولى مساء أمس الأول، في معسكر سلوفينيا 3-صفر، أمام فريق انتر زابرستش المنتمي للدوري الكرواتي الممتاز، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق المنافس بهدف نظيف، أحرز ثلاثية الفريق الكرواتي نيكولا راك في الدقيقة 28 وإيفان سيركوفيتش في الدقيقة 64 وماتي جوما في الدقيقة 72.

وضمت التشكيلة التي بدأ بها المدرب الكرواتي زوران ماميتش المباراة كلاً من: خالد عيسى، محمد فايز، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، شيوتاني تسوكاسا، أحمد برمان، خالد عبدالرحمن، إبراهيم دياكيه وكايو لوكاس.

ودفع الجهاز الفنى بتشكيلة جديدة في الشوط الثاني ضمت: داوود سليمان، سعيد مصبح المنهالي، سعيد جمعة، علي الحيظاني، يحيى نادر، سليمان ناصر، خالد خلفان، جمعة سعيد، محسن عبدالله، خالد خلفان والسوري فايز محناية الذي سيتم قيده كلاعب مقيم الموسم المقبل حيث يعتبر اللاعب الصاعد من فريق الرديف من المهاجمين الذين ينتظرهم مستقبل مشرق.

ووصف مطر الصهباني، مدير فريق العين، التجربة الودية الأولى بالجيدة، بغض النظر عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وقال: دائماً أكرر أن نتائج المباريات الودية ليست مقياساً للمكاسب المرجوة.

وتابع: خاض الفريق المواجهة بتشكيلة غير مكتملة أمام فريق قوي، بالإضافة إلى أن العين لا يزال في بداية مرحلة الإعداد على عكس المنافس والذي اختتم مبارياته الودية في إطار تحضيراته للموسم بالمواجهة، حيث غاب عن تشكيلة الفريق 6 لاعبين هم: عمر عبدالرحمن، حسين الشحات، ماركوس بيرج، مهند سالم العنزي، محمد عبدالرحمن وريان يسلم.

وأضاف: قدم العين في الشوط الأول مردوداً قوياً وأظهر تفوقاً واضحاً في السيطرة الميدانية، قبل أن يخطف الأخير هدف السبق من هجمة معاكسة، لتنتهي نتيجة الشوط بهدف دون رد والمؤكد أن العين قد خرج بالمكاسب الفنية المرجوة من تلك التجربة الودية.

وامتدح الصهباني مردود اللاعبين الشباب الذين استدعاهم المدرب الكرواتي زوران ماميتش أخيراً لمعسكر سلوفينيا، عندما سنحت لهم فرصة المشاركة في الشوط الثاني من المباراة، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام جميع لاعبي الفريق في التدريبات الصباحية والمسائية، والتي تتخللها برامج تدريبية خاصة بتقوية العضلات بصالة الجمانيزيوم، بالإضافة إلى السباحة وبرامج الاستشفاء.