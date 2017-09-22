كايسر يحصد لقب «دبي جولف سيتيزن كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

توج الجنوب أفريقي أم جي كايسر بلقب بطولة دبي جولف سيتيزن كلاسيك، التي أقيمت في نادي إلس للجولف في مدينة دبي الرياضية، وتعد البطولة رقم 11 في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة من الاتحاد الدولي لرياضة الجولف.

وتفوق كايسر في الجولة الفاصلة على الإسباني فيكتور بيرتران بعد تعادلهما بمجموع 9 ضربات تحت المعدل، وجاءت الغلبة للاعب الجنوب أفريقي ليحصد لقبه الثاني على التوالي في أقل من أسبوع واحد بعد فوزه بلقب بطولة خور دبي المفتوحة الأسبوع الماضي. وجاء الإنجليزي آدم ساجر في المركز الثالث بمجموع 7 ضربات تحت المعدل، بعدما سجل 68 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل في الجولة النهائية.

كما حقق الإنجليزي تود كليمنتس المركز الأول على صعيد اللاعبين الهواة، بعدما أنهى البطولة بمجموع 2 ضربتين تحت المعدل، مستفيداً من تحقيقه 69 ضربة في الجولة النهائية.

وحصد لاعبنا خالد يوسف المركز الثالث على صعيد اللاعبين العرب، الذين تخصص لهم هيئة الشيخ مكتوم للجولف جوائز تشجيعية منفصلة، بعدما أنهى البطولة بمجموع 17 ضربة فوق المعدل، علماً أنه اللاعب الإماراتي الوحيد الذي نجح بالتأهل للجولة النهائية. وشهدت البطولة مشاركة 130 لاعباً من 26 دولة عربية وأجنبية، منهم 4 لاعبين إماراتيين بوجود أحمد المشرخ اللاعب المحترف الوحيد، ونجوم صاعدين في المنتخب الوطني، وهم: أحمد سكيك وخالد يوسف وعبدالله المشرخ، الذين نافسوا لاعبين من دول: أندورا، أستراليا، البحرين، كندا، تشيلي، التشيك، إنجلترا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، الأردن، كينيا، لبنان، سلطنة عمان، باكستان، السعودية، أسكتلندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية وويلز.

وتتوجه الجولة نحو أبوظبي الأسبوع المقبل، مع إقامة منافسات المحطة الـ12 هذا الموسم، وهي بطولة جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة، التي يحتضنها نادي ياس لينكس للجولف من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وتعد الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية نحو نشر وتطوير رياضة الجولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وعبر محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، عن سعادته بنجاح فعاليات البطولة والإقبال الكبير على المشاركة عليها تحديداً من اللاعبين الإماراتيين والعرب، وقال: حينما تم إطلاق هذه الجولة عام 2011، وضعنا لاعبي الدولة والمنطقة كمحور رئيسي لاهتمامنا بتطوير أدائهم ومنحهم المجال لخوض عدد أكبر من البطولات على مدار العام ومنافسة لاعبين من مختلف دول العالم، ومع الإقبال المتزايد على المشاركة في البطولات تحديداً التي تقام في الدولة؛ نظراً لما تضمه الأندية هنا من ملاعب وتجهيزات حديثة، فإننا نتطلع لحصد المزيد من النجاح وأن تتزايد حدة الإثارة، ترقباً لموعد البطولة الختامية التي ستقام في عجمان أكتوبر المقبل، عقب بطولات أبوظبي والأردن والكويت.