الجزيرة يهزم «إي في في» بثلاثية ودياً

تيجيلين (الاتحاد)

فاز الجزيرة علي فريق «إي في في» أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الهولندي، بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الأول، بمدينة تيجلين الهولندية والتي يقيم فيها «فخر أبوظبي» معسكره التدريبي حالياً، استعداداً للموسم المقبل.

سجل أهداف الجزيرة أحمد ربيع العائد من الإعارة من بني ياس في الدقيقة 43، فيما أحرز الغاني أيرنست أسانتي الهدف الثاني في الدقيقة 78، وسجل البديل البرازيلي رومارينهو الهدف الثالث في الدقيقة 81.

دفع مدرب الفريق مارسيل كايزر بتشكيلتين مختلفتين في شوطي اللعب، حيث لعب في الشوط الأول بتشكيلة تضم كلاً من علي خصيف في حراسة المرمى، ومحمد فوزي، وفارس جمعة، وخليفة الحمادي، وسالم العيدي في الدفاع، ويعقوب الحوسني، ومحمد جمال، وأحمد ربيع، وخلفان مبارك، وليوناردو في الوسط، وعلي مبخوت في الهجوم، معتمداً على طريقة لعب( 4 ـ 5 ـ 1 )، وكان فخر أبوظبي هو الأفضل في هذا الشوط، حيث أتيحت له عدة فرص للتسجيل، لكنه لم يهز شباك المنافس إلا في نهاية الشوط عن طريق أحمد ربيع.

ومع بداية الشوط الثاني دفع المدرب بتشكيلة أخرى تضم عبد الرحمن العامري في المرمى، ويوسف عبد الكريم، ومسلم فايز، وعبد الله فيصل، وسالم راشد في الدفاع، ومحمد العطاس، والكاميروني سيباستيان سياني، وإيرنست أسانتي، وعبد الله رمضان في الوسط، بالإضافة إلى رومارينهو، وزايد العامري في الهجوم، معتمداً على طريقة (4 - 4 - 2 )، وسيطر الجزيرة على مجريات الشوط بشكل كامل وكان الأكثر استحواذاً والأوفر فرصاً وهجوماً، وضاعف تقدمه بهدفين أحرزهما إيرنست أسانتي في الدقيقة 78، ورومارينهو في بالدقيقة 81.

وقال الهولندي مارسيل كايزر إنه اطمأن على الحالة البدنية للاعبين، وعلى استيعابهم فكر الجهاز الفني، وتطبيقهم لما هو مطلوب منهم بالشكل المناسب، فضلاً عن ظهور الوجوه الشابة التي تم الدفع بها للمرة الأولى بشكل مميز، سواء في الدفاع أو الوسط، وسرعة انسجام كل من سيباستيان سياني، وايرنست أسانتي مع زملائهم باعتبارهما أحدث المنضمين للفريق الجزراوي.

وأكد مارسيل كايرز أن التدريبات سوف تستمر من دون توقف، لرفع معدلات اللياقة البدنية، وأن الفريق سوف يخوض 4 مباريات ودية أخرى قبل العودة إلى أبوظبي في الخامس من أغسطس المقبل. يذكر أن أول مباراة رسمية للجزيرة سوف تكون أمام النصر السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد في مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال العرب في ثوبها الجديد، وذلك بعد 3 أسابيع من اليوم.