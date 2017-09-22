«شباب الأهلي -دبي» يبدأ مشـــواره الآسيــوي الـيــوم

علي معالي (دبي)

يبدأ فريق شباب الأهلي دبي مشواره اليوم في منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة رجال رقم 26، في شينزهو بالصين، عندما يلتقي في الجولة الأولى مع فريق تشاينا كاشجار الصيني حامل لقب النسخة 25، ضمن منافسات المجموعة الثانية. ويسبق المباراة إقامة لقاء فريق داكن تايجرز (تايبيه- تايوان) مع أو إن جي سي الهندي، ثم مباراة أخرى تجمع سرية رام الله الفلسطيني مع مونو فامبير التايلاندي، والمباراة الرابعة اليوم تجمع بي سي أستانا الكازاخستاني مع نادي كوكس تو جو الفلبيني.

مباراة شباب الأهلي دبي ليست الأولى ضد الفريق الصيني، حيث التقيا في النسخة الماضية في نفس البطولة، وكان الفارق وقتها كبيرا في عدد النقاط في تلك المباراة التي انتهت بفوز كاشجار بنتيجة 108 مقابل 79، وضم فريقنا حينها العديد من المواهب الكبيرة وصاحبة المستوى المتميز التي تغيب عن موقعة هذه النسخة بشكل عام لأسباب مختلفة.

ويعتمد الفريق الصيني على الثنائي الأميركي أندراي بيلاتشي وأنتوني أدمز، والأخير كان مشاركا في نسخة العام الماضي، والغريب تشهد مباراة اليوم غياب 4 لاعبين من ال5 الذين بدأو مباراة النسخة الأخير وهم: سعيد مبارك وشقيقه محمد مبارك والأمريكي سام يونج والسنغالي شيخ سامب، في حين يتواجد في النسخة الحالية قيس عمر، وهو واحد من أبرز لاعبي شباب الأهلي دبي لما يمتلكه من أمكانيات عالية.

ولعل البداية القوية اليوم ستكون صادمة لفريقنا الذي يتواجد بصفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد التي تشارك لأول مرة، خاصة بعد قرار الدمج بين ناديي الشباب والأهلي في اللعبة، ووجود ثنائي أميركي في صفوف الفريق الصيني سيكون دافعا قويا لتحقيق ما يسعى إليه، خاصة أن الأهلي لا يتواجد أي لاعب أجنبي بصفوفه.

ومن خلال الأخصائيات الخاصة بالبطولة، فإن متوسط أعمار لاعبي الأهلي هو 27 سنة، ومتوسط الأطوال الخاصة باللاعبين هو 187 سم، وفي المقابل فإن متوسط أعمار لاعبي الفريق الصيني هو 25 سنة، ومتوسط الأطوال 199 سم، وهم الأطول في البطولة بشكل عام، ويعتبر أكبر معدل لمتوسط الأعمار في البطولة من نصيب فريق«أو إن جي سي» الهندي وهو 30 سنة.

من جانب آخر، قال الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد الإماراتي:«عملية الدمج التي جرت مؤخرا بشأن ناديي الأهلي والشباب، والشارقة والشعب جعلتنا نتأخر نسبيا في وضع الجداول والأنظمة الخاصة بالمسابقات المحلية، لأننا بذلنا جهدا كبيرا من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن الكثير من الأمور».

وأضاف:«تم الاستقرار على انطلاق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة يوم 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 6 فرق بعد إضافة فريق الجاليات وهو«أبوف أول» للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث سبق منذ سنوات إشراك فريق الجاليات ولكن في كأس الاتحاد وليس كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة».

وقال منير بن الحبيب:«تجمع منتخبنا الوطني للشباب يوم أمس، وذلك لإقامة معسكر تدريبي مغلق في نادي الوصل لمدة 3 أيام ينتهي غدا، استعدادا للبطولات المقبلة، ومنها بطولة الخليج المقرر لها نهاية العام في البحرين، وهناك ورشة عمل مع الحكام عصر يوم غد بنادي النصر، وورشة عمل أخرى مع المشرفين ومدربي المراحل السنية بمقر الاتحاد الساعة العاشرة والنصف، وبعد غد اجتماع تنسيقي مع مدربي الرجال ومشرفي فريق الرجال لشرح تعديلات القانون وجدول المسابقات».