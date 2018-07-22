منتخبنا في «المركز الأخير» بالبطولة العربية لسلة الشباب

القاهرة (الاتحاد)

ودع منتخبنا منافسات البطولة العربية لكرة السلة للشباب المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عقب خسارته أمام البحرين بنتيجة 51-88 في الجولة الأخيرة للدور التمهيدي، ليحتل المركز الأخيرة على لائحة الترتيب العام برصيد فوز واحد وخمس خسارات.

ولخص عبد الحميد إبراهيم مدرب منتخبنا الوطني المشاركة، محدداً الأسباب التي أدت إلى ضعف النتائج وعدم التواجد في المربع الذهبي قائلاً، إن المشكلة التي واجهت منتخبنا الشاب تتمثل في نقطتين رئيستين، الأولى تتعلق بالبرمجة، حيث لا يعقل أن يخوض الفريق مثل هذه البطولة التي تضم النخبة من المنتخبات العربية الأفريقية والخليجية والآسيوية في فترة إعداد لا تتجاوز العشرة أيام، وخوض 6 مباريات متتالية من دون توقف في الوقت الذي استعدت فيه باقي الفرق منذ فترة طويلة، ومنها المنتخب البحريني، الذي يتم إعداده منذ سنتين والذي وجه رسالة شديدة اللهجة للمنتخبات الأخرى العريقة من أفريقيا، أما المشكلة الثانية فتتعلق بحجم أجسام لاعبينا مقارنة بالمنتخبات الأخرى، وهي نفس إمكانيات المنتخب البحريني لكن الأخيرة عوضتها بالسرعة والمهارات الفردية.

وذكر عبدالحميد أن المنتخب قدم عروضاً جيدة بصفة عامة، خاصة في المباراة الأولى مع تونس، والتي خسرها بفارق سلة واحدة وأمام مصر والجزائر ماعدا مباراة السودان التي لم يكن فيها الأداء طبيعياً، نتيجة لنظام البطولة وعدم حصولنا على الراحة الكافية.

وأكد عبد الحميد أن المنتخب سيظهر بصورة مختلفة في نهائيات آسيا للشباب بتايلاند مطلع الشهر المقبل بعد حصوله على الراحة المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا سيغادر إلى تايلاند يوم 30 من الشهر الجاري لخوض منافسات البطولة الآسيوية.