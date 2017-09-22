4 مباريات تدشن كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

أسامة أحمد( دبي)

تدشن 4 مباريات النسخة الثالثة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة أولى بطولات موسم الرجال اليوم، حيث يبدأ بني ياس حملة الدفاع عن اللقب من دار «الزين» في الخامسة مساء، حينما يواجه شباب الأهلي ـ دبي في مباراة تاريخية للثاني بعد الدمج، فيما يحل النصر ضيفاً على عجمان، وتستضيف صالة الوصل لقاء العين مع حتا، فيما يلتقي بصالة العين أيضاً في السابعة مساء فريقا الوصل والجزيرة.

ويلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم الجمعة المقبل حتا مع بني ياس، والعين مع شباب الأهلي- دبي، وعجمان والجزيرة، والنصر والوصل، فيما يلتقي في الجولة الثالثة يوم 6 أكتوبر المقبل شباب الأهلي- دبي مع حتا، وبني ياس والعين، والوصل وعجمان، والجزيرة مع النصر.

وتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، تضم الأولى بني ياس «حامل اللقب»، العين «بطل الدوري»، شباب الأهلي ـ دبي، حتا، فيما تضم المجموعة الثانية النصر «بطل الكأس»، الوصل، الجزيرة، عجمان.

وتلعب كل مجموعة دورياً من دور واحد على ملاعب محايدة لتحديد ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلى الأخير في كل مجموعة، على أن تلعب الفرق الحاصلة على المراكز الثالث والرابع بالمجموعتين الأولى والثانية لتحديد الترتيب النهائي للمسابقة من الخامس إلى الثامن، حيث يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يلتقي رابع المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية لتحديد المركزين السابع والثامن.