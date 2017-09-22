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بني ياس يبدأ الدفاع عن اللقب من «دار الزين» أمام شباب الأهلي ـ دبي

4 مباريات تدشن كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

أسامة أحمد( دبي)

تدشن 4 مباريات النسخة الثالثة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة أولى بطولات موسم الرجال اليوم، حيث يبدأ بني ياس حملة الدفاع عن اللقب من دار «الزين» في الخامسة مساء، حينما يواجه شباب الأهلي ـ دبي في مباراة تاريخية للثاني بعد الدمج، فيما يحل النصر ضيفاً على عجمان، وتستضيف صالة الوصل لقاء العين مع حتا، فيما يلتقي بصالة العين أيضاً في السابعة مساء فريقا الوصل والجزيرة.

ويلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم الجمعة المقبل حتا مع بني ياس، والعين مع شباب الأهلي- دبي، وعجمان والجزيرة، والنصر والوصل، فيما يلتقي في الجولة الثالثة يوم 6 أكتوبر المقبل شباب الأهلي- دبي مع حتا، وبني ياس والعين، والوصل وعجمان، والجزيرة مع النصر.

وتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، تضم الأولى بني ياس «حامل اللقب»، العين «بطل الدوري»، شباب الأهلي ـ دبي، حتا، فيما تضم المجموعة الثانية النصر «بطل الكأس»، الوصل، الجزيرة، عجمان.

وتلعب كل مجموعة دورياً من دور واحد على ملاعب محايدة لتحديد ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلى الأخير في كل مجموعة، على أن تلعب الفرق الحاصلة على المراكز الثالث والرابع بالمجموعتين الأولى والثانية لتحديد الترتيب النهائي للمسابقة من الخامس إلى الثامن، حيث يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما يلتقي رابع المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويلعب الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في الدور التمهيدي بالمجموعتين مع بعضهما بنظام التقاطع على ملعب محايد، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، من أجل بلوغ الدور قبل النهائي، فيما يلعب الفائزان في مباراتي الدور قبل النهائي على المركزين الأول والثاني، بينما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع. ... المزيد
     
 

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