معيـوف الخامـس والزعـابـي السـابـع

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

حل معيوف حسن معيوف عداء منتخبنا لألعاب القوى خامساً في سباق نهائي 800 متر رجال، حيث حقق زمناً وقدره 1:51.68 دقيقة، وجاء سعود الزعابي في المركز السابع بنهائي سباق 1500 متر بزمن 3:59.32 دقيقة، فيما توج الهندي أجاي ساروج بالميدالية الذهبية بزمن 3:48.76 دقيقة، وحصد السعودي محمد عثمان فضية المركز الثاني بزمن 3:49.65 دقيقة، وحصل العراقي عدنان تيس الميدالية البرونزية بزمن 3:50.98 دقيقة.

وخرج محمد المنصوري، وناصر المعمري من ربع نهائي سباق 200 متر الدراجات الهوائية، وخسر كذلك صلاح الدين الريماوي لاعب منتخبنا للبلياردو في مسابقة 9 كرات أمام الأردني أحمد علي 5 - 9 بعد أن فاز الريماوي على اللبناني محمد برجاوي بدور الـ 32 بنتيجة 9 - 7.

من جانبه، أكد معيوف حسن معيوف أنه سعيد بتأهله إلى المرحلة النهائية في سباق 800 متر بأول مشاركة له في الدورة الآسيوية للصالات، وقال: إنها تجربة جديدة استفدت منها كثيراً وصعدت من التصفيات إلى نصف نهائي، ثم إلى المرحلة النهائية.

وأضاف: كنت متفائلاً جداً بأن أكون ضمن المراكز الثلاثة الأوائل، ولكن ثقتي بأن يكون القادم أفضل، هذه كلها محطات وخبرات تعزز مسيرتنا، خصوصا إن كان الحدث بهذا الحجم، ويضم نخبة من أفضل الرياضيين من القارة الصفراء وأقيانوسيا.

وتابع: حققت رقماً شخصياً جديداً لي وللدولة، ومن الآن سأعمل بجد وإصرار على تحسين زمني في السباق لكي أتمكن من تقديم نتيجة إيجابية في دورة الألعاب الآسيوية العام القادم في جاكرتا، وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً، فالفترة المتبقية لم تعد طويلة والوقت سيمضي سريعا كعادته، لذلك لابد أن استثمر كل لحظة للصقل والتدريب ورفع مستوى اللياقة البدنية، ويظل هدفي وهدف الجميع حصد ميدالية باسم الدولة ورفع رايتها على منصات التتويج، وأتمنى أن أهدي الإمارات قريبا إنجازاً كبيراً يليق بسمعتها ومكانتها المرموقة أمام العالم أجمع.

من جهته، أكد محمد المنصوري دراج منتخبنا أن المشاركة في مسابقة السرعة الفرقية، إنما هي تجهيز وإعداد لخطف ميدالية بسباق المطاردة الفرقية الذي تأهل فيه المنتخب إلى النهائي. وقال: استفدنا كثيراً من السباقين الماضيين، والجميع يتعلم من أخطائه، وهذا لن يحدث إلا بكثرة المشاركات التي تمنحنا الثقة والمهارات اللازمة لتخطي أيه عقبات فيما بعد، نظراً لوجود جوانب معينة لكل سباق ينبغي على الدراج أن يتقنها من حيث التحمل والقوة والتعاون بين أفراد الفريق الواحد في حالة السباقات الجماعية والتفاهم والتناغم وتوحيد السرعة الذي يؤدي بدوره إلى الوصول للأهداف المنشودة والفوز بالمسابقات، وهناك العديد من الدول المشاركة قفز مستواها لوجود مضامير ومنشآت حديثة، أسهمت بصورة واضحة في تحسن أزمنتهم، ولكن أقول إن الدراجين الإماراتيين قادرون على تحقيق إنجازات كبرى في مختلف المحافل والميادين.

وأضاف: لدينا فرصة في سباقات الفردي، والتي سيشارك فيها يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، ونطمح في خطف ميدالية في تلك المسابقة لتتويج جهودنا هذا العام بميدالية قارية، وكذلك جهود الطاقم الفني بقيادة المدرب شريف عبد الله الذي يحرص على كل كبيرة وصغيرة، ولا يترك أي فرصة لصقل مهاراتنا وإطلاعنا على كافة المستجدات في اللعبة بصورة مستمرة.