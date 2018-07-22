نجاح كبير لمنافسات «الشارقة للفروسية والسباق»

الشارقة (الاتحاد)

برعاية بني ياس لتجارة المعدات البيطرية، نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق المنافسات الصيفية السادسة في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية، ونادي عجمان للفروسية واسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي الباهية للفروسية واسطبلات دوجامبينج ونادي الحبتور للفروسية، ونادي الفرسان، واسطبلات العساكر من المملكة العربية السعودية.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة بأشواطها الأربع 130 فارساً وفارسة من مختلف الفئات وانطلقت البطولة تمام الساعة الثالثة ظهراً في الصالة المغطاة وامتدت حتى الساعة العاشرة مساء، وحققت المنافسات نجاحاً كبيراً.