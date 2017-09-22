استقبال بروعة الإنجازات لأبطال «آسيوية الصالات»

رضا سليم (دبي)

استقبال بروعة الإنجازات، حظيت به بعثة منتخبي الجو جيتسو وألعاب القوى بمطار دبي الدولي مساء أمس الأول، بعد عودتهم من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية والتي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد بمشاركة 63 دولة، بعدما حصد لاعبونا ولاعباتنا 16 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7ميداليات برونزية، وكان من نصيب الجو جيتسو 15 ميدالية، فيما كانت ذهبية علياء سعيد في سباق 3000 متر، البصمة الوحيدة لأم الألعاب.

استحق أبناء الإمارات هذا الاستقبال الكبير، بالورود الذي كان محط أنظار واهتمام جميع الموجودين في صالة 2 بالمطار، وحضر الاستقبال عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وخالد آل حسين مدير إدارة الرياضة بالهيئة، وسهيل العريفي مستشار بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي المدير التنفيذي لاتحاد الجو جيتسو، الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، والذي رافق البعثة في طريق العودة من عشق آباد وعدد من الشخصيات الرياضية.

ووجه عارف العواني الشكر إلى اللاعبين على ما حققوه من إنجاز، وقال: الإنجاز أسعد قيادتنا وشعبنا، وما تحقق ليس غريباً على أبناء الإمارات الذين اعتادوا الدخول في دائرة المنافسة ووضع اسم الإمارات ضمن المراكز الأولى في الترتيب العام للدورة من بين 63 دولة مشاركة، وننتظر من بقية اللاعبين في الألعاب الأخرى أن يحافظوا على هذا التميز، والأهم أن الرياضة الإماراتية لديها الآن احترافية في التعامل مع البطولات، وباتت خبرتهم طويلة في حصد الميداليات.

وأضاف: الأمر الإيجابي أيضاً في هذه الإنجازات وجود بطلات على منصات التتويج، والقدرة على المنافسة وسط كل هذه الدولة، وتأكيد وجود البطلات الإماراتيات على المستوى القاري والدولي وهو ما نفخر به، تأكيد أيضاً على أن أبنائنا وبناتنا لديهم القدرة على تحقيق الإنجازات في حال توفر الإعداد والاحتكاك المناسب لهم.