مراد المصري (دبي)

ستكون دولة الإمارات على الموعد مع مشاركة قياسية لأكثر من 600 لاعب ولاعبة من 23 دولة في بطولة آسيا للقوة البدنية - بنش برس، التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية في دبي خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الحاشد الذي عقده الاتحاد في مركز ريزيدنس البستان، وتحدث فيه محمد المري الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة القوة البدنية في الاتحاد واللاعب صاحب الإنجاز العالمي، وفرشيد سلطان رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، وراجيش ديفاري الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وأحمد حسن الحمادي من نادي دبي لأصحاب الهم مستضيف المنافسات، وياسر موسى نائب المدير التنفيذي لمركز وريزدنس البستان المقر الرسمي لإقامة الوفود.

واعتبر محمد المري أمين عام الاتحاد، أن تفوق الإمارات في طلب الاستضافة جاء نظراً للمكانة التي تتبوأها بوصفها محطة رائدة عالمياً على صعيد تنظيم أقوى وأكبر الأحداث في مختلف المجالات، وخصوصاً الرياضية، وهو ما جعلها تصبح أول دولة عربية تقوم بتنظيم هذا الحدث القاري بعدما احتكرت دول شرق آسيا تنظيمها.

واعتبر المري أن المشاركة القياسية، حيث ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها نحو 600 مشارك من 23 دولة، دلالة على الثقة بالجهود الإماراتية التي تجعل اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ عبدالله الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، تسعى لتقديم وجه مشرف وفق توجيهاته من أجل مواكبة النجاحات التنظيمية، إلى جانب دعم لاعبينا المشاركين في المنافسات من أجل الحضور بقوة والسعي للتواجد على منصة التتويج.

وأكد فرشيد سلطان وراجيش ديفاري، على أن الزيارة التفقدية عكست الجاهزية التامة لاستضافة الحدث، حيث يمتلك نادي دبي لأصحاب الهمم مرافق رائعة ذات جودة عالية، كما أن مقر إقامة الوفود متكامل ويوفر للاعبين المجال للحصول على التدريبات الإضافية اللازمة، معبرين عن ثقتهما بقدرة الإمارات أن تعزز الجهود لنشر هذا النوع من الرياضة على مستوى المنطقة من خلال استضافة هذه البطولة المقبلة.

وكشف فيصل الغيص الزعابي، عن مشاركة 15 لاعباً إماراتياً في المنافسات، على أن تضم البطولة فئات متعددة تتدرج بين الأشبال وصولاً للشباب ثم الفئة المفتوحة وحتى فئة الماسترز لكبار السن، حيث يمكن المشاركة من عمر 13 حتى 69 عاماً بحسب كل فئة محددة، علما أن البطولة توفر المجال للاعبين واللاعبات المشاركين للحصول على نقاط على لائحة التصنيف الدولي.

واعتبر أحمد حسن الحمادي، أن نادي دبي لأصحاب الهمم يفتح أبوابه دائماً من أجل البطولات التي تحمل اسم الوطن، وسيقوم بتقديم أقصى جهده من أجل ضمان نجاح هذه البطولة القارية الضخمة التي ستتواصل لمدة 6 أيام بمشاركة قياسية كبيرة.