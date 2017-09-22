إجراءات الوزن تدشن «أبوظبي جــراند ســلام للجـو جيتسـو 3»

أمين الدوبلي (لوس أنجلوس)

تنطلق اليوم إجراءات الوزن الرسمية للجولة الثانية للنسخة الثالثة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في مركز لوس أنجلوس للمؤتمرات، وذلك لمدة ساعتين في القاعة (A)، تحت إشراف لجنة الحكام التي ستدير البطولة.

وتدشن الإجراءات الرسمية للبطولة التي تقام منافساتها على مدار يومي غدٍ، وبعد غدٍ، بعد غلق باب التسجيل أمس، بعملية الوزن، ومن المنتظر أن تكون هناك فرصة ثانية لإجراءات الوزن صباح غدٍ، بإحدى القاعات المجاورة للقاعة التي تستضيف المنافسات.

ووفقاً لبرنامج البطولة تبدأ المنافسات غداً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت لوس أنجلوس، وكانت اللجنة المنظمة التابعة لاتحاد الإمارات للجو جيتسو قد نجحت في الانتهاء من كل أعمال التجهيز للحدث داخل الصالة، كما وصلت إلى المدينة الأميركية وفود كل الدول المشاركة في هذه التظاهرة الدولية الكبيرة، ومن بينها بعثات الدولة التي تضم لاعبين ولاعبات من أندية العين والوحدة والجزيرة والنصر وبني ياس وأكاديميات أجيال ودبي الإمارات والدفاع، ويتجاوز عددهم 50 لاعباً يمثلون الدولة في هذا المعترك المهم.

وتقام البطولة للمرة الثالثة في مدينة لوس أنجلوس بعد أن أقيمت العامين الماضيين وحققت نجاحاً كبيراً على ضوء الإقبال الكبير الذي تشهده من اللاعبين من مختلف دول العالم، خصوصاً المصنفين الأوائل في كل الأوزان، حيث إن عدد اللاعبين المسجلين حتى اليوم قبل الأخير من الولايات المتحدة الأميركية وحدها بلغ 273 لاعباً ولاعبة، من البرازيل 165 لاعباً ولاعبة في مختلف الأوزان، ومن المكسيك 22 لاعباً، فضلاً عن آخرين من دول فرنسا وبلجيكا وسلوفينيا والنمسا وكوريا واليابان والفلبين، وعدد كبير من مختلف قارات العالم بأعداد متباينة. وفي تعليقه على تلك الجولة يقول عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، إن بطولة أبوظبي جراند سلام ولدت قوية لتبقى وتتطور، وإنها تسهم بشكل كبير في رفع مستوى اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، وتقدم لهم الجوائز النقدية التي تساعد محترفي تلك الرياضة على الاستمرار فيها ومنحها كل أوقاتهم؛ بمعنى أنها تساهم في تحويل الجو جيتسو من الهواية للاحتراف.