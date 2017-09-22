برشلونة الإكوادوري يطيح سانتوس من كأس «ليبيرتادورس»

سانتوس (د ب أ)

فجر نادي برشلونة الإكوادوري مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على مضيفه سانتوس البرازيلي بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس ليبيرتادورس لمواجهة جريميو البرازيلي.

وبهذا الفوز الذي حققه خارج الديار، نجح برشلونة في إلحاق أول هزيمة بسانتوس في نسخة العام الجاري من كأس ليبيرتادورس.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في مباراة ذهاب دور الثمانية لكأس ليبيرتادورس، التي أقيمت في الأسبوع الماضي بمدينة جواياكويل الإكوادورية.

وسجل برشلونة هدف الفوز على ملعب سانتوس في الدقيقة 62 من المباراة عن طريق اللاعب جوناثان الفيز، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، رغم الضغط الهجومي الكبير الذي تعرض له من الفريق البرازيلي، ورغم النقص العددي في صفوفه، بعد طرد اثنين من لاعبيه (جوناثان الفيز وجابرييل ماركيز).