برونزية جديدة لجودو الإمارات في ختام «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أضاف لاعب منتخبنا الوطني الصاعد خليفة الحوسني الميدالية الرابعة لرصيد منتخبنا الوطني للجودو للشباب مع ختام بطولة آسيا للجودو لفئة للناشئين والشباب التي أقيمت في ماكاو بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة من 30 دولة آسيوية.

وقد جاء فوز الحوسني بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم بفوزه على لاعب منتخب ماليزيا محمد مهاتير، بعدما خسر المنافسة على ذهب الوزن أمام اللاعب الأسترالي ماكس المصنف الثاني على العالم في آخر 4 ثوانٍ، وقد سبق للاعب خليفة الحوسني الفوز بالميدالية الفضية على مستوى فئة الشباب في بطولة كأس آسيا للجودو التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

وكانت بطولة آسيا المقامة حالياً في ماكاو التي اختتمت أمس قد شهدت فوز أحمد فيصل النقبي بذهبية وزن تحت 50 كجم، وأحمد الحوسني ببرونزية وزن تحت 55 كجم.

وقد حرمت الإصابة اللاعب أحمد فيصل من إضافة ميدالية جديدة بإصابته في مفصل الكوع، فيما تأثر اللاعب أحمد جاسم بإصابة طفيفة في أضلع الصدر، لذلك فضل الجهاز الفني عدم مشاركتهما.

وتعود بعثة منتخبنا الوطني للجودو للبلاد فجر يوم غدٍ عن طريق مطار دبي الدولي، وقد اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على سلامة البعثة خلال اتصاله الهاتفي مع محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا.

ووجه ابن ثعلوب باستقبال أبطال الإمارات وتأمين العلاج للمصابين بهدف عودتهم سريعاً لبساط الجودو استعداداً للاستحقاقات القادمة، مع وضع برنامج للاعب الصاعد الإماراتي أحمد فيصل النقبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد الأرجنتين، الذي يقام في سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 3500 رياضي من مختلف قارات العالم.