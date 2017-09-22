قنابل نابولي تهز «الأولمبيكو» واليوفي ينطلق بالعلامة «40»

مراد المصري (دبي)

تقاسم يوفنتوس حامل اللقب ونابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وإن كان فارق الأهداف يصب لصالح الفريق القادم من الجنوب، وذلك بعد ليلة حافلة عرف فيها كل منهما تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، حيث تجاوز اليوفي ضيفه فيورنتينا بهدف سجله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، فيما قلب نابولي الطاولة على مضيفه لاتسيو حينما تفوق عليه بنتيجة 4-1.

وجاء انتصار نابولي والأهداف التي زرعها في شباك لاتسيو في الشوط الثاني، بمثابة القنابل التي اغتالت أحلام فريق العاصمة المنتشي بانتصاره الكبير على ميلان سابقاً، وأطلق من خلال هذه الأهداف صافرات الإنذار في «الكالتشيو» بوصفه منافساً حقيقياً على اللقب الموسم الحالي، حيث نجح حتى الآن في تسجيل 19 هدفاً، بمعدل 3.8 هدف للمباراة الأولى، علماً أنه سجل 10 أهداف في آخر مباراتين فقط.

وشهدت المباراة مواصلة تألق البلجيكي ديريس ميرتينز، الذي بات ورقة رابحة في صفوف نابولي، حيث رفع رصيده إلى 23 هدفاً العام الحالي في الدوري الإيطالي، وهو أكثر رصيد من أي لاعب آخر في المسابقة، علماً أنه اشترك في 44 هدفاً في 40 مباراة منذ الموسم الماضي في المسابقة، بعدما سجل 34 هدفاً وصنع 10.

من جانبه بات الإسباني خوسيه كاليخون اللاعب رقم 13 في تاريخ نابولي، الذي ينجح بتسجيل 50 هدفاً أو أكثر، وذلك بعد مسيرة حافلة في الملاعب الإيطالية مع الفريق الذي أنصفه من جحيم دكة بدلاء ريال مدريد الإسباني، علماً أن لاتسيو يعتبر الخصم المفضل لكاليخون، حيث سجل أمامه 4 أهداف في الدوري.

وجاء انتصار نابولي ليغطي على تألق الإيطالي تشيرو إيموبيلي الذي اشترك في 9 أهداف في آخر 5 مباريات مع لاتسيو والمنتخب الإيطالي، بعدما سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

على الناحية الأخرى، واصل يوفنتوس سلسلة نتائجه المميزة على ملعبه الذي بات يحمل اسم «اليانز أرينا»، حيث تفوق على فيورنتينا ليرفع رصيده إلى 40 مباراة على التوالي لم يعرف فيها طعم الخسارة على أرضه، حقق خلالها 37 انتصاراً وتعادل 3 مرات، مسجلاً 92 هدفاً واستقبل 26 هدفاً فقط.

ويدين اليوفي بالفضل للكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الرجل المحارب في تشكيلة الفريق، حيث سجل هدفاً حاسماً، واصل من خلاله تألقه في معقل فريقه، بعدما سجل 11 هدفاً في ملعب «السيدة العجوز» من أصل أهدافه الـ19 في الدوري منذ انضمامه لليوفي.

وبينما يتنافس نابولي ويوفنتوس على صدارة الترتيب، بقي ميلان على مقربة منهم رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، بعدما هزم سبال بهدفين دون رد، ليؤكد «الروزنيري» أنه قادر على البقاء في المقدمة ومزاحمة المنافسين على اللقب الموسم الحالي.