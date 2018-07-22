مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج ينطلق 7 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي الـ25 للشطرنج يوم 7 أغسطس المقبل، بفندق دوسيت ثاني في أبوظبي.

ويعتبر المهرجان أكبر حدث شطرنجي على مستوى قارة آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة في مختلف الفعاليات من نخبة لاعبي الشطرنج في العالم، إضافة لأبرز نجوم اللعبة في دولة الإمارات، وتزامناً مع «عام زايد» واحتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان دعت اللجنة المنظمة العليا كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين، علاوةً على إدخال بطولة المخضرمين لعمر 55 سنة لفعاليات المهرجان للمرة الأولى.

ومن أبرز المشاركين اللاعب الفيتنامي لي كوانج ليم المصنف الأول في المهرجان، توج بطلاً للعالم في الشطرنج الخاطف في عام 2013 وفاز ببطولة العالم للشطرنج للشباب تحت 14 سنة في يوليو 2005، واللاعب البريطاني نيجل شورت والذي يشارك للمرة الثانية في المهرجان ويعد من أفضل لاعبي النخبة العالم، حيث لعب في عام 1993 على لقب بطولة العالم مع بطل العالم كاسباروف، اللاعب الروسي ألكسندر مورزوفيتش وأفضل إنجازاته احتلال المرتبة الثانية في العالم في عام 2008، إضافة لحصوله على لقب بطولة شباب العالم عام 1998 وبطولة روسيا الاتحادية مرتين ووصوله لنهائيات بطولة العالم أعوام 2005 و2007.

اللاعب المجري ريتشارد رابوت أفضل إنجازاته حصوله على لقب أستاذ دولي كبير وعمره أقل من 14 سنة وبطولة أوروبا لعام 2006 وفوزه على بطل العالم ماجنوس كارسن عام 2017.