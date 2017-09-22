ديمبلي: أعود بعد شهرين

مدريد (د ب أ)

ألمح الفرنسي عثمان ديمبلي، الجناح الجديد في صفوف برشلونة الإسباني، إلى أنه سيعود من الإصابة قبل الموعد المحدد سلفاً.

وخضع ديمبلي لجراحة ناجحة في العاصمة الفنلندية هلسنكي الاثنين الماضي، وكان يعتقد في البداية أنه سيغيب لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وعاد ديمبلي إلى كتالونيا أول أمس، بعد أن أصيب بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر، وخرج في الدقيقة 28 من مباراة الفريق أمام خيتافي السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشر ديمبلي ( 20 عاماً) صورة للاعبي برشلونة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعد الفوز الكاسح على خيتافي 6 1/، معلقاً عليها بالقول «سأعود بعد شهرين».

وفي حال صدقت توقعات ديمبلي وعاد بحلول منتصف نوفمبر المقبل، فإنه سيلحق بالمواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ديمبلي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، عندما انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في صيف هذا العام مقابل 105 ملايين يورو (5. 125 مليون دولار)، بالإضافة إلى 40 مليوناً أخرى طبقاً لأداء اللاعب.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي في محاولة لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق في صيف هذا العام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة.