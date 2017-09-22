رموز الكرة المكسيكية في قلب «الزلزال»

مكسيكو سيتي (د ب أ)

لم تتأخر رموز الرياضة المكسيكية في الإعراب عن مساندتها وتضامنها مع المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المكسيك، وأسفر عن سقوط 225 قتيلاً على الأقل والمئات من الجرحى.

وقال مهاجم المنتخب المكسيكي لكرة القدم خافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت: «أشكر الناس التي انزعجت مما حدث في بلدي المكسيك، وخاصة هؤلاء المنشغلين بالعمل في هذا».

وقال دييجو ريس، مدافع بورتو البرتغالي: «كم أنا فخور بأن أكون مكسيكياً، رغم ما حدث سنظل واقفين على أقدامنا، أحبك يا مكسيك».

ومن جانبه، أعرب مجيل لايون، نجم المنتخب المكسيكي وزميل ريس في بورتو، عن تضامنه وقلقه من الأحداث التي وقعت مؤخراً في بلاده، وقال: «الأوقات الصعبة تجعلنا نظهر جوهرنا الحقيقي، أعرب عن كامل تضامني مع بلادي، لقد رأيت مقاطع مصورة وأشعر بالقلق من أجل المتضررين».