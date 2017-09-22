بيتيس يصـدم الــريـال في ليلة عودة «الدون»

مراد المصري (دبي)

تحولت ليلة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد للمشاركة للمرة الأولى في صفوفه في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تنفيذه عقوبة الإيقاف، إلى كابوس لعشاق «الملكي» إثر السقوط أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، جاء في الوقت بدل الضائع من مجريات مباراة شائقة ومثيرة.

وفيما ترقبت الجماهير الاحتفال بعودة «الدون» بدأت الأمور تصعب تدريجيا، مع مرور الوقت، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لتكون المرة الأولى التي لا ينجح فيها الفريق بالتسجيل في الشوط الأول في الدوري الإسباني منذ أبريل الماضي، ثم مرت الدقائق أكثر صعوبة حتى جاء الهدف الذي دمر أحلام كتيبة زيزو، لتصبح المرة الأولى التي لا ينجح فيها الفريق في تسجيل أي هدف بعد 74 مباراة متتالية في مختلف البطولات، ويفشل في الانفراد بالرقم القياسي على الصعيد العالمي، وأصبحت المرة الأولى التي لا يسجل فيها الملكي بعد 512 يوماً، وتحديداً منذ أبريل 2016، حينما تعادل سلبا مع مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفيما توقع الجميع أن يقدم ريال مدريد حامل اللقب، موسماً استثنائياً قياساً على بدايته القوية بحسم لقب السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم السوبر الإسباني بالفوز مرتين على برشلونة، فإن الفريق يدفع حاليا لعنة ملعبه «السنتياجو برنابيو»، حيث لم يعرف طعم الفوز في 3 مباريات خاضها على هذا الملعب هذا الموسم في «الليجا»، فتعادل مرتين أمام فالنسيا وليفانتي، وخسر أمام بيتيس، ليبتعد حاليا بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يمتلك 15 نقطة، فيما يحتل «الملكي» المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتعد هذه المرة الثالثة فقط في تاريخ ريال مدريد التي لا يعرف فيها تحقيق الفوز في أول 3 مباريات على ملعبه في انطلاق منافسات الدوري.

وبمقارنة نتائج الفريق في أول خمس جولات الموسم الماضي، فإنه نجح في تحقيق 4 انتصارات، وتعادل مرة واحدة ليجمع 13 نقطة في الموسم الماضي، شكلت لاحقا مفتاح تتويجه باللقب، مقارنة بانطلاقته الحالية التي عرف فيها تحقيق الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة جامعاً 8 نقاط فقط، وسط مقارنة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة 9 أهداف في المسابقة في ختام الجولة الخامسة، مقارنة بريال مدريد الذي سجل الفريق بأكمله 9 أهداف حتى الآن.