«الأسطورة» ينتقد نتائج هامبورج

هامبورج (د ب أ)

كرر أوفي زيلر، أسطورة فريق هامبورج الألماني انتقاده لفريقه السابق، مؤكدا أن بعض اللاعبين لا يستحقون الأموال التي يحصلون عليها، وأن اللاعبين الشباب يتقاضون أموالاً طائلة.

وقال زيلر لمجلة «سوكراتس» الرياضية، «قيمة الأموال التي يحصل عليه العديد من اللاعبين ليست مناسبة، مفتاح النجاح هو إحداث توازن داخل الفريق، واعتقد أن التوازن ليس موجودا في هامبورج».

ويعد هامبورج هو الوحيد من بين الأندية المؤسسة للبوندسليجا، الذي لم يهبط، حيث تفادى الفريق الهبوط بصعوبة في ثلاثة من آخر أربعة مواسم.

ويحل هامبورج حاليا في منتصف جدول الترتيب بعد فوزه في أول مباراتين من الموسم لكنه خسر في آخر ثلاث مباريات، وكان آخرها أمام ضيفه بوروسيا دورتموند صفر 3. ودفعت الهزيمة أمام دورتموند، المستثمر كلاوس مايكل كوني، للتأكيد على وقف الدعم المالي للنادي في الوقت الراهن.

ودعا زيلر المسؤولين في هامبورج إلى وضع سياسية رشيدة في عملية شراء اللاعبين.

وأكد زيلر أنه لا يتفهم قيمة الأموال التي يتم إنفاقها على الصفقات في هذه الأيام، مضيفا أن ارتفاع رواتب اللاعبين الشباب يعد عنصراً خطراً. وقضى زيلر كل مسيرته الكروية بين عامي 1953 و1972 في هامبورج، حيث سجل 404 أهداف في 476 مباراة مع الفريق، وفاز بلقب الدوري الألماني في 1960 ووصل لنهائي البطولة الأوروبية للأندية في 1968.

وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع منتخب ألمانيا الغربية بين عامي 1954 و1970، وحمل شارة قيادة الفريق، وساهم في حصول الفريق على المركز الثاني في مونديال 1966 والمركز الثالث في مونديال 1970. وتولى زيلر رئاسة هامبورج بين عامي 1995 و1998، عندما كان الفريق يعاني أزمة حقيقية عقب تتويجه بلقب البوندسليجا في 1979 و1982 و1983 ولقب أوروبا في 1983، فيما جاء آخر لقب للنادي في عام 1987 عندما توج بلقب كأس ألمانيا.