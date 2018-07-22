الوحدة يبدأ تجاربه أمام اتحاد جدة الجمعة

علي الزعابي (أبوظبي)

يدخل فريق الوحدة أسبوعه الثاني في معسكره الخارجي بالنمسا، والذي يستمر حتى 13 أغسطس المقبل، تتخلله 5 مباريات ودية، ويبدأ «أصحاب السعادة» التجارب أمام اتحاد جدة السعودي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يخوض 4 مباريات أخرى أمام ناديين من النمسا، بالإضافة إلى أودينيزي الإيطالي، ويختتم مواجهاته أمام الوحدة السعودي، وسيخوض المباريات الأربع الأخيرة أيام 1 و3 و7 و11 من الشهر المقبل، قبل أن يعود إلى البلاد لخوض مباراة ودية أخيرة استعداداً لكأس السوبر أمام العين.

وأكد عبد الباسط محمد، مدير فريق الوحدة، أن الفريق يتمتع بجاهزية تامة على المستوى البدني منذ الوصول إلى النمسا، في انتظار التوقيع مع الأجنبي الرابع الذي سيعطي الإضافة اللازمة للتشكيلة.