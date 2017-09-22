أنشيلوتي: خاميس لم يصل بعد لمستواه

جيلسنكيرشن (د ب أ)

كشف المهاجم الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز أخيراً عن مستواه العالي مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني، عندما سجل هدفاً وصنع هدفين، ليقود الفريق إلى فوز كبير وثمين 3 / صفر على مضيفه شالكه. ورفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن، أن يختص خاميس بالإشادة بعد المباراة التي شهدت تألق اللاعب في أول مشاركة له ضمن التشكيل الأساسي للفريق، في مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل خاميس أول هدف له منذ أن انتقل للفريق في صيف هذا العام قادماً من ريال مدريد الإسباني، وصنع الهدفين الآخرين للفريق في المباراة، واللذين سجلهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والتشيلي أرتورو فيدال. وأظهر خاميس عملياً سبب إصرار أنشيلوتي على التعاقد معه.

وقال اللاعب الكولومبي: «تشعر بارتياح عندما تسجل هدفك الأول مع الفريق. أريد مساعدة الفريق دائماً بهز الشباك وصناعة الأهداف، أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أعتقد أن أمامي طريقاً طويلاً. سيتحقق هذا تدريجياً مع كل مباراة أخوضها».

وقال أنشيلوتي: «خاميس لعب بشكل رائع واجتهد كثيراً من أجل الفريق من خلال تعاونه الجيد مع زملائه، ولكنه لم يصل بعد لمستواه الكامل، الجميع لعبوا بقوة. من الصعب أن أختص لاعباً واحداً بالإشادة. أشعر بالسعادة لجميع اللاعبين».