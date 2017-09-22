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رودريجيز يعيد «البهجة» لجماهير «البافاري»

أنشيلوتي: خاميس لم يصل بعد لمستواه
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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

جيلسنكيرشن (د ب أ)

كشف المهاجم الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز أخيراً عن مستواه العالي مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني، عندما سجل هدفاً وصنع هدفين، ليقود الفريق إلى فوز كبير وثمين 3 / صفر على مضيفه شالكه. ورفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن، أن يختص خاميس بالإشادة بعد المباراة التي شهدت تألق اللاعب في أول مشاركة له ضمن التشكيل الأساسي للفريق، في مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل خاميس أول هدف له منذ أن انتقل للفريق في صيف هذا العام قادماً من ريال مدريد الإسباني، وصنع الهدفين الآخرين للفريق في المباراة، واللذين سجلهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والتشيلي أرتورو فيدال. وأظهر خاميس عملياً سبب إصرار أنشيلوتي على التعاقد معه.

وقال اللاعب الكولومبي: «تشعر بارتياح عندما تسجل هدفك الأول مع الفريق. أريد مساعدة الفريق دائماً بهز الشباك وصناعة الأهداف، أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أعتقد أن أمامي طريقاً طويلاً. سيتحقق هذا تدريجياً مع كل مباراة أخوضها».

وقال أنشيلوتي: «خاميس لعب بشكل رائع واجتهد كثيراً من أجل الفريق من خلال تعاونه الجيد مع زملائه، ولكنه لم يصل بعد لمستواه الكامل، الجميع لعبوا بقوة. من الصعب أن أختص لاعباً واحداً بالإشادة. أشعر بالسعادة لجميع اللاعبين».

وسبق لأنشيلوتي أن درب خاميس عندما كان مديراً فنياً للريال في موسم 2014 / 2015، وذلك بعد فوز اللاعب بجائزة هداف بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل مباشرة، قبل أن يتعاقد معه لينضم إلى كتيبة نجوم بايرن على سبيل الإعارة من الريال. ... المزيد
     
 

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