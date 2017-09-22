«سيتي» يعبر وست بروميتش في كأس الرابطة

لندن (رويترز)

فاز سيتي الذي يتساوى مع يونايتد في صدارة الدوري الممتاز على وست بروميتش البيون 2-1، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وضع ليروي ساني مانشستر سيتي في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط، وهز الشباك مجدداً في الدقيقة 77 بعد أن أدرك كلاوديو ياكوب التعادل للفريق صاحب الضيافة.

وسجل ماركوس راشفورد هدفين، ليقود مانشستر يونايتد حامل اللقب لسحق منافسه بيرتون ألبيون المنافس في الدرجة الثانية 4-1 على ملعب أولد ترافورد.

وأنهى مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 19 عاماً هجمتين بشكل رائع في أول 20 دقيقة، وقضى جيسي لينجارد على أي أمل للمنافس في العودة في النتيجة في الشوط الأول. وهز أنطوني مارسيال الشباك أيضاً في الشوط الثاني قبل أن يسجل لويد داير هدف حفظ ماء الوجه لبيرتون في الوقت المحتسب بدل الضائع.