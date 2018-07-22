سالم إلى مونديال «شاطئية اليد»



تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018 عماد النمر (دبي) غادر أمس الحكم الدولي والمراقب القاري لكرة اليد الشاطئية إسماعيل سالم، متوجهاً إلى روسيا للمشاركة في إدارة مباريات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية التي ستقام في مدينة كازان خلال الفترة من 24 إلى 29 من الشهر الجاري. وأعرب إسماعيل سالم عن سعادته بالمشاركة في مونديال كرة القدم الشاطئية، وقدم الشكر إلى الاتحادين الإماراتي والآسيوي والاتحاد الدولي لكرة اليد، وقال: «أرجو أن أكون عند حسن الظن بي، وعلى قدر ثقة الجميع، وسأبذل قصارى الجهد من أجل مواصلة تألق التحكيم الإماراتي وأكبر المحافل والبطولات الرياضية».