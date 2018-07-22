بيكنباور يجدد نفي تورطه في أي واقعة فساد



تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018 ميونيخ (د ب أ) نفى الألماني فرانز بيكنباور مجدداً الادعاءات التي أثيرت ضده بشأن ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 في ألمانيا. وأكد بيكنباور (72 عاماً)، أن الادعاءات ضده مجرد «باقة من الأكاذيب». وجاءت تصريحات بيكنباور على هامش تسلمه الجائزة الرياضية لولاية بافاريا في ميونخ مساء أمس الأول. وقال بيكنباور: «لقد أعطيت معلومات للناس التي طلبتها مني». وترتكز القضية على مبلغ 6.7 مليون يورو (7.3 مليون دولار) دفعه الاتحاد الألماني للفيفا في 2005 الذي أعلن عنه كمساهمة في فعالية ثقافية تتعلق بكأس العالم في ألمانيا لكن لم تتم إقامتها، كما اعتبر أنها نفقات تشغيل لأغراض ضريبية، وبهذه الطريقة تعمدوا تجنب دفع ما يقارب 13.7 مليون يورو كضرائب. ... المزيد