«أبوظبي الرياضي»: شعار «معاً للأبد» يجسد العلاقات المميزة بين السعودية والإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، التهنئة إلى المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 87، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشعبين الشقيقين.

وقال إن احتفالات الأشقاء في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية، ليست على قلوب الشعب السعودي فقط، وإنما على قلوب الإماراتيين جميعاً، ويسعدنا أن نتوجه للأشقاء بالتهنئة ومشاركتهم احتفالاتهم، وبالتأكيد على أن شعار «معاً للأبد» يجسد العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، كوننا في قارب واحد، ونحو مصير واحد.

وأضاف أن مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، حريص على تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع مختلف المؤسسات والجهات الرياضية بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، في إطار التعاون المستمر بينهم، ويتجلى ذلك في مشاركة العديد من المؤسسات والاتحادات الرياضية في الإمارات، في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، مشيداً بمتانة العلاقات التاريخية بين السعودية والإمارات، والتي تعزز من أواصر المحبة والتواصل والتفاهم في جميع المجالات، ومنها بلا شك قطاع الرياضة الذي يعد جسراً للتواصل، وأحد أفضل الوسائل لتعزيز علاقات الصداقة والإخاء بين الشعوب، ولا يخفى حجم الترابط القوي بين الشعبين السعودي والإماراتي ووقوفهما معاً جنباً إلى جنب في السراء والضراء.

وأضاف: نعتز كثيراً بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين، ونسعى دائماً عبر اتخاذ الرياضة وسيلة، تسهم في تعزيز هذه العلاقات المتميزة، واستمرار التعاون مع الأشقاء في المملكة، وليس أدل على ذلك من وجود تنسيق دائم بين مسؤولي الرياضة في البلدين، كما أن مجلس أبوظبي الرياضي يحرص على القيام بكل ما من شأنه للارتقاء بالرياضة، ويسهم في تطويرها وتبادل الخبرات بين الجانبين، وسعداء بالتنسيق الذي حدث في الفترة الأخيرة، وأدى إلى قرار إقامة مباراة السوبر بين بطلي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في العاصمة أبوظبي يناير من العام المقبل.