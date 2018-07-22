شباب الأهلي يعلن ضم الأرجنتيني دياز لـ 3 مواسم

وليد فاروق (دبي)

أعلنت شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، رسمياً، التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني ماورو دياز «27 عاماً»، قادماً من فريق إف سي دالاس الأميركي، في عقد يستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن اللاعب يوجد حالياً في تدريبات الفريق بالمعسكر الخارجي المقام بمدينة أليكانتي الإسبانية.

ويعد اللاعب الأرجنتيني (27 عاماً) أحد نجوم الدوري الأميركي، حيث يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق ريفر بلايت الأرجنتيني، قبل أن يخوض تجربة في الملاعب الإسبانية على سبيل الإعارة مع نادي يونيون إسبانيول، ثم خاض أخيراً تجربته الاحترافية في الدوري الأميركي منذ عام 2013. ولعب دياز، الملقب بـ«أحادي القرن»، مع فريق دالاس 109 مباريات، وخاض منها 84 كلاعب أساسي، وسجل 23 هدفاً، وصنع 44 فرصة، ويتميز بتسديد الكرات الثابتة التي سجل منها عديد الأهداف.

يذكر أن المعسكر الخارجي يضم لاعبي الفريق الأول وفريق الرديف، ومن بينهم الصفقات الجديدة الأرجنتيني ماورو دياز، وأحمد خليل وعبدالله النقبي، إلى جانب اللاعبين المنتهية إعارتهم مثل محمد جابر ويوسف السيد، انتظاراً لقرار المدرب سييرا، في الأسماء التي يختارها لقائمة الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق اليوم أولى مبارياته التجريبية أمام إيخيدو 2012 (أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني)، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة التشيلي سييرا، للتعرف عن قرب إلى حالة ومستويات جميع اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ أفكاره الفنية.