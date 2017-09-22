استقبال سلمان وسام فوق صدر« الأخضر» السعودي

جدة (الاتحاد)

وصف أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للاعبي المنتخب السعودي أمس الأول، بأنه رسالة للأجيال القادمة مفادها بأن «من يعمل من أجل الوطن ويضحي سيحظى بالتكريم والإشادة من ولاة الأمر».

وقال أحمد عيد إن اللقاء وسام يتوج مسيرته الرياضية في كل مراحلها، مشيراً إلى أنه سيظل ذكرى جميلة عالقة لأزمنة طويلة، مؤكداً أن اللقاء يعني له الكثير، وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال كانت تصب في مصلحة الكرة السعودية، مبيناً أن اللقاء يعد إنجازاً للاعبين السعوديين الذين مثلوا المملكة خير تمثيل.

وتفاعل الشارع الرياضي ووسائل الإعلام السعودية مع استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنتخب في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس الأول، والذي تزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ87.

وقالت صحيفة الرياض في افتتاحيتها بالصفحة الأولى: «كلمة خادم الحرمين الشريفين لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، جاءت محفزة وداعمة لمنتخبنا الوطني في النهائيات، كما أنها حمَّلتهم مسؤولية الظهور المشرف كونهم يمثلون بلد الإنجاز والإعجاز في مختلف المجالات».

بينما قالت صحيفة المدينة في صفحتها الأولى: «الملك لنجوم الأخضر: اعملوا جهدكم كله». وجاء عنوان صحيفة اليوم: «الملك للاعبي المنتخب.. فوزكم مكسب لبلدكم».

أما صحيفة الرياضي فقالت: «كلنا لك وطن ولسان يا سيد الحزم سلمان».

وقالت صحيفة الرياضية: «خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله للمنتخب السعودي: اعتمدوا على الله واعملوا جهدكم كله». وأكد عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم، أن الاستقبال الحافل، والتوجيهات الكريمة، والتكريم السخي التي وجدها أعضاء المنتخب الوطني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تركت أثراً بالغًا في نفوس الجميع. وقال «ليس مستغرباً أن يحظى المنتخب الوطني بهذه الرعاية الكريمة، فالاستقبال الحافل والتكريم السخي اللذان وجدهما أفراد المنتخب إنما يأتيان امتداداً للرعاية والاهتمام اللذين تجدهما الرياضة السعودية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وهو ما عزز لدينا الإصرار بتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات التي تحققها المملكة في أكثر من مجال». وأضاف: التوجيهات السديدة التي سمعناها من خادم الحرمين الشريفين ستكون دافعاً لنا لمضاعفة الجهد لتقديم كل ما يمكن تقديمه للظهور بالمستوى المشرف، وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشاركتنا المقبلة، وهو ما لمسته بوضوح لدى كافة أفراد المنتخب». وقال تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، ما تحقق للمنتخب السعودي الأول من إنجاز كبير كان للقيادة الدور الأكبر في الوصول إليه من خلال متابعة دائمة وحرص مستمر واهتمام متواصل من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان له الدور الحقيقي في هذا الإنجاز».