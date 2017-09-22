«المحترفين» تعتمد نظام رصد أداء اللاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة دوري المحترفين نظام رصد أداء اللاعبين أثناء المباريات ليتم تطبيقه على سبيل التجربة خلال موسمي 2017-2018، و2018-2019، وذلك بالتعاون مع شركة «دبليو تيفيجن العالمية» المتخصصة في تكنولوجيا الجرافيكس وجمع المعلومات في مباريات كرة القدم. ويُعنى النظام برصد التحركات التي يقوم بها اللاعبون في المباراة، ويوفر إحصاءات دقيقة تتعلق بسرعة اللاعبين، وأماكن وجودهم، والخريطة الحرارية لحركة اللاعبين والمسافات المقطوعة، وأماكن تركز اللعب بالنسبة للفرق، وغيرها من الإحصاءات الخاصة بالمباراة.

وسيتم استخدام هذه التقنية في عدد من المباريات خلال الموسم الحالي، وستكون البداية بثلاث من مواجهات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وهي عجمان وشباب الأهلي دبي، الوصل والإمارات، والنصر والوحدة، وقامت اللجنة بتجربة النظام في الموسم الماضي خلال خمس من المباريات التي تنظمها، من أبرزها مباراتا نصف نهائي ونهائي كأس الخليج العربي.

ويتم نشر نتائج النظام من أرقام ومعلومات، لتظهر خلال العرض الشامل لإحصاءات الشوط الأول في فترة الاستراحة، وإحصاءات المباراة كاملة بعد نهايتها، وتضيف هذه التقنية الكثير من المعلومات والإحصاءات المهمة، وتساهم في تقديم خدمة أفضل لكل أطراف اللعبة.