كوزميـن: مواجهـات فـرق أسـفل الترتيب تحسـم سـباق اللقـــب

منير رحومة (دبي)

اعتبر الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي - دبي أن المواجهات مع فرق أسفل الترتيب تحسم المنافسة على لقب الدوري، لأن التتويج بالبطولة، يتطلب جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، مشيراً إلى أن فريقه يدخل مباراته أمام عجمان غداً، برغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث، ومواصلة الانطلاقة الإيجابية، خاصة بعد أن قدم عرضاً طيباً في الجولة الأولى، وانتزع فوزاً معنوياً مهماً أمام حتا في افتتاح المشوار.

وعن البداية السهلة التي وضعت شباب الأهلي - دبي في مواجهة حتا ثم عجمان، قال: مباراة عجمان لها نفس أهمية مواجهات الوحدة أو الجزيرة أو العين، واللاعبون مطالبون بالتركيز أكثر وتقديم جهداً أكبر للفوز والظفر بالنقاط الثلاث، أمام منافسين يعتمدون اللعب الدفاعي، كما أن المباريات الماضية مع فريقه السابق الأهلي كانت صعبة جداً، وتوقع أن يواجه الوضع نفسه في مباراة الغد، مما يتطلب تجهيزاً عالياً وجهداً أكبر للخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف أنه تابع أداء «البرتقالي» في المباراتين الماضيتين، وأخذ فكرة جيدة عن إمكانياته، حيث يمتاز بالسرعة والخطورة في الخط الأمامي، عن طريق الكرات الطويلة، متمنياً في الوقت نفسه أن يواصل شباب الأهلي - دبي إظهار التحسن في اللعب خلال المباراة المقبلة، لأنه من المهم الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وعن مدى حاجة شباب الأهلي - دبي إلى صانع ألعاب في المرحلة المقبلة، قال كوزمين: خلال المباراة الماضية، نجح الفريق في تسجيل أهدافاً كثيرة، وبالنسبة لي فإن كل اللاعبين هم صانعو ألعاب، ولا يجب أن يعتمد الفريق على لاعب رقم 10 واحد، وإنما يجب أن يكون التفاعل لدى مختلف اللاعبين، وفي حالة الهجوم كل اللاعبين يساندون وفي الدفاع الشيء نفسه، وأشار إلى أنه من الخطأ الاعتماد على لاعب واحد لحل مشاكل الفريق، مؤكداً أن لكل لاعب دوره المهم في الفريق.