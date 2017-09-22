زوران: الوصل طلب مبلغاً يفوق قدرات أي نادٍ لانتقال ليمـــا

صلاح سليمان (العين)

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين أن «الزعيم» سوف يخوض مباراة تتسم بالصعوبة أمام حتا غداً، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، خاصة أنها تقام في طقس حار، وأن المضيف يتطلع إلى تعويض خسارته أمام شباب أهلي - دبي في الجولة الأولى، وأن العين يسعى أيضاً للعودة من هناك بالنقاط الثلاث، وقال: «البنفسج» سوف يقدم أفضل ما لديه وأنه متأكد من تعديل الوضع والعودة بالنقاط الكاملة.

وأوضح زوران أن المباراة ستكون مختلفة تماماً عن اللقاء الذي تعادل فيه الفريقان بكأس الخليج العربي، وأنهم يحترمون الفريق المنافس، إلا أن الفوز يتطلب من لاعبي العين اللعب بدرجة عالية من التركيز على مدار الشوطين.

وبسؤاله عن تأثير غياب عمر عبدالرحمن لاعب الوسط على أداء الفريق، قال: هذا الوضع لا يمكن تغييره، لأنه أصبح واقعاً، وهذا هو حال كرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يتحدث عن أهمية غياب «عموري» ومدى تأثيره على أداء الفريق، ولكنه متأكد أن العين سيقدم مباراة كبيرة، وبالتالي يحقق الهدف ليبدأ مشواره بقوة في دوري الخليج العربي، بعد التعادل أمام الوصل في الجولة الماضية.

وفي إجابة حول ما يشاع عن محاولة العين التعاقد مع البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل، أكد زوران أنه تحدث بالفعل مع رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، عقب لقاء الفريقين بالدور الثاني للموسم الماضي، حول إمكانية انتقال اللاعب، إلا أن المبلغ الذي طلبه كان يفوق قدرات أي نادٍ في الدولة وليس العين فقط، وقال: العين حالياً ليس بحاجة إلى تغيير لاعبيه.