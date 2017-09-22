فيصل النقبي (الفجيرة)

يلقي سبتمبر بظلاله على مشهد اللقاء السابع الذي يجمع دبا الفجيرة مع الجزيرة بطل الدوري، عندما يلتقيان مساء اليوم على استاد الفجيرة، حيث يرتبط هذا الشهر بـ «ذكرى أليمة» لدى «فخر أبوظبي»، حدثت في الجولة الرابعة من الموسم قبل الماضي، وتحديداً يوم السبت 26 سبتمبر 2015، والذي شهد انتصاراً تاريخياً لـ«النواخذة» بأربعة أهداف لهدفين، في مفاجأة من «العيار الثقيل».

والتقى الفريقان مرتين على أرضية ملعب الفجيرة الذي يحتضن لقاءات دبا الفجيرة منذ 3 مواسم، الأولى سعيدة لـ «النواخذة»، والثانية في الموسم الماضي، حيث ارتسمت السعادة على وجوه لاعبي الجزيرة بثلاثية نظيفة، وسجل علي مبخوت الهدف الأول، وأعقبه خلفان مبارك بالثاني، كما سجل البرازيلي ليوناردو الثالث، لتتعادل كفة الفريقين في الفوز على هذا الملعب.

ومن المفارقات أن المواجهة السابعة بين الفريقين تحمل معانٍ كثيرة، فالفريقان يمتازان بالنزعة الهجومية الواضحة، ويملك الجزيرة هجوم المنتخب الوطني بأكمله، ممثلاً في مبخوت وخليل، وفي المقابل يغلب على تشكيلة دبا الفجيرة الطابع الهجومي بوجود البخيت وسياو وديالو، ومعهم إدريس فتوحي منذ الموسم الماضي.

ويعتلي مبخوت قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويليه عبدالله موسى الظهير الأيسر للجزيرة، وله 3 أهداف، والغريب أن لقاءات دبا الفجيرة والجزيرة تشهد تهديفاً من المدافعين على وجه التحديد، وسجل فارس جمعة هدفين لـ «فخر أبوظبي»، وسعيد النقبي هدفاً لـ «النواخذة» مع ثلاثية موسى، فيما سجل البرازيلي أوليفييرا مهاجم الجزيرة السابق هدفين، وبوريس كابي مهاجم دبا الفجيرة السابق هدفين، وهما أبرز الأجانب الذين نجحوا في هز الشباك.