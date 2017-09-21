البنوك ترفع أسهم أوروبا بعد تلميح بشأن رفع الفائدة الأميركية

لندن (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس الخميس مدعومة بأسهم القطاع المصرفي، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع سعر الفائدة مجددا في ديسمبر، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته في أكتوبر.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، حيث جدد تفاؤل المركزي الأميركي بشأن النشاط الاقتصاد الحماس لشراء أسهم القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا.
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وصعد سهم البنك الإيطالي 1.3 بالمئة.
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وعلى صعيد الأسهم الخاسرة، هوى سهم كابيتا البريطانية المتعثرة لخدمات التعهيد تسعة بالمئة، بعد تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام، واستمرار البحث عن رئيس تنفيذي جديد.