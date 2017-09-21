البنوك ترفع أسهم أوروبا بعد تلميح بشأن رفع الفائدة الأميركية

لندن (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس الخميس مدعومة بأسهم القطاع المصرفي، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع سعر الفائدة مجددا في ديسمبر، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته في أكتوبر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، حيث جدد تفاؤل المركزي الأميركي بشأن النشاط الاقتصاد الحماس لشراء أسهم القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا.

ورفع المحللون توقعاتهم لأرباح البنوك الأوروبية معظم فترات الاثني عشر شهراً الأخيرة. وقاد كومرتس بنك الأسهم الرابحة، حيث صعد 3.8 بالمئة وحصل على دفعة إضافية من تقرير نشرته رويترز بأن بنك أوني كريدت يتواصل معه بشأن اندماج محتمل، وهو ما أدى لارتفاع الأسهم في المعاملات المتأخرة أمس الأربعاء.

وصعد سهم البنك الإيطالي 1.3 بالمئة.

واستمر نشاط الدمج والاستحواذ في دفع سهم شركة سي.آر.اتش الأيرلندية لمواد البناء للارتفاع، حيث قفز خمسة بالمئة، وهو ما دعم قطاع البناء بعد موافقة الشركة على شراء آش جروف الأميركية للأسمنت.

وعلى صعيد الأسهم الخاسرة، هوى سهم كابيتا البريطانية المتعثرة لخدمات التعهيد تسعة بالمئة، بعد تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام، واستمرار البحث عن رئيس تنفيذي جديد.