قرار «الفيدرالي» بتخفيض الميزانية ووقف التيسير الكمي يرفع تكلفة التمويل

أبوظبي (الاتحاد)







أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن قرار الفيدرالي ببدء التخفيض لميزانية العمومية التي تبلغ 4.5 تريليون دولار ووقف التيسير الكمي بشكل نهائي سيؤدي الى ارتفاع تكلفة التمويل بوتيرة أسرع من السابق نتيجة ارتفاع قيمة التمويل بالدولار الاميركي.



ولفت التقرير الى أن المرحلة الجديدة لقطاع التمويل في ظل تخفيض الفيدرالي للميزانية العمومية بشكل تدريجي، بدءاً من شهر أكتوبر القادم تتوزع على 6 مليارات لسندات الخزينة شهريا، وترتفع الى 30 ملياراً و6 مليارات لسندات الرهن العقاري وترتفع الى 20 مليار، بما يعني إعادة بيع السندات التي قام بشرائها الفيدرالي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 سيكون بمثابة واقع جديد لسوق التمويل وقفزة كبيرة في التكلفة، وهذا ما تم الإشارة إليه في عدة تقارير لمكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز منذ أوكتوبر 2016 حيث تم إلقاء الضوء في ذلك الوقت على قوة الاقتصاد الأميركي والأرقام الاقتصادية التي تأتي على أرض الواقع التي ستفرض على الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية جديدة تساهم في رفع تكلفة التمويل وهذا ما حصل.

وقال التقرير، إن قرار الفيدرالي بتخفيض الميزانية، ووقف التيسير الكمي ينعكس على تكلفة التمويل بشكل تصاعدي مضاعف أكثر من عملية رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي كون هذه السندات التي تم شراؤها سيستردها الفيدرالي عبر استرجاع القيمة النقدية من الأسواق.



ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي خرج من مرحلة التباطؤ إلى مراحل النمو الأولية منذ عام 2015 وحاليا في مرحلة النمو التصاعدي، بما ساهم في زيادة الطلب وارتفاع حجم التمويل في مجال الاستحواذات والدمج عام 2016 إلى 1.24 تريليون دولار من 986 مليار دولار عام 2015.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن الدولار يستحوذ على النسبة الأكبر في العالم بالنسبة لتدفق السيولة والتمويل وإعادة التمويل والقيمة النقدية، أي بنسبة 75% من الإجمالي العالمي و25% بقية العملات العالمية.a