النصر و الوحدة «القيادة الجديدة» في «لقاء الإعادة»!

مراد المصري (دبي)

بعد مرور 126 يوماً على نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي توج به الوحدة على حساب النصر بثلاثة أهداف، يتجدد الموعد بينهما مرة أخرى، في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، في لقاء ينشد من خلاله «العميد» الثأر لخسارته، فيما يتطلع «العنابي» لمواصلة تفوقه على «الأزرق»، وتأكيد انطلاقته القوية، بعد الفوز على دبا الفجيرة بخماسية في الجولة الأولى.

وفيما تمثل المباراة إعادة لنهائي الكأس، فإن «العلامة الفارقة»، تكمن في إقامة المباراة بحضور الوجوه الجديدة على الدكة الفنية، حيث شاءت الصدفة أن يكون الوافدان الجديدان، الإيطالي تشيزاري برانديللي، والروماني ريجيكامب على الموعد مع مواجهة خاصة بينهما.

وتتركز الأنظار على الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، الذي يواجه منافسه «المفضل»، بوصفه أكثر من سجل في مرماه بمجموع 10 أهداف، منها مرتان «هاتريك»، علماً وأنه أصبح على مسافة 12 هدفاً فقط، لينفرد بصدارة القائمة التاريخية لهدافي الأجانب في دورينا.

ويقع الضغط الأكبر على النصر في المباراة، بعد تعادله أمام الشارقة، علماً وأن الفريق يدشن أولى مبارياته في دوري الخليج العربي على ستاد زعبيل، نظراً لانشغال ستاد آل مكتوم بأعمال التطوير.