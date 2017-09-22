  • الجمعة 02 محرم 1439هـ - 22 سبتمبر 2017م

النصر و الوحدة «القيادة الجديدة» في «لقاء الإعادة»!
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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

مراد المصري (دبي)

بعد مرور 126 يوماً على نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي توج به الوحدة على حساب النصر بثلاثة أهداف، يتجدد الموعد بينهما مرة أخرى، في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، في لقاء ينشد من خلاله «العميد» الثأر لخسارته، فيما يتطلع «العنابي» لمواصلة تفوقه على «الأزرق»، وتأكيد انطلاقته القوية، بعد الفوز على دبا الفجيرة بخماسية في الجولة الأولى.

وفيما تمثل المباراة إعادة لنهائي الكأس، فإن «العلامة الفارقة»، تكمن في إقامة المباراة بحضور الوجوه الجديدة على الدكة الفنية، حيث شاءت الصدفة أن يكون الوافدان الجديدان، الإيطالي تشيزاري برانديللي، والروماني ريجيكامب على الموعد مع مواجهة خاصة بينهما.

وتتركز الأنظار على الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، الذي يواجه منافسه «المفضل»، بوصفه أكثر من سجل في مرماه بمجموع 10 أهداف، منها مرتان «هاتريك»، علماً وأنه أصبح على مسافة 12 هدفاً فقط، لينفرد بصدارة القائمة التاريخية لهدافي الأجانب في دورينا.

ويقع الضغط الأكبر على النصر في المباراة، بعد تعادله أمام الشارقة، علماً وأن الفريق يدشن أولى مبارياته في دوري الخليج العربي على ستاد زعبيل، نظراً لانشغال ستاد آل مكتوم بأعمال التطوير.

ومثلت مواجهة الوحدة علامة فارقة في مسيرة النصر خلال المواسم الماضية، حيث تسببت خسارة «العميد» أمام منافسه في مرحلة الذهاب بنتيجة 5-1، في إقالة مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش، فيما أدت خسارة النصر أمام الوحدة بالنتيجة نفسها في الجولة الأخيرة من الموسم قبل الماضي نقطة فاصلة بشكل إيجابي، بإعلان حالة الطوارئ والانطلاق من المباراة نحو حصد الانتصارات في الكأس والتتويج باللقب وقتها. ... المزيد
     
 

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