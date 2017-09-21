تحسن «قوي» في التجارة العالمية

جنيف (أ ف ب)

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو على صعيد التجارة الدولية في العام 2017 بفضل زيادة الطلب أعلى مما كان متوقعاً على البضائع في آسيا وأميركا الشمالية.

وتابعت المنظمة في بيان بعنوان«منظمة التجارة العالمية ترفع توقعاتها للعام 2017 بعد تحسن قوي للتجارة»، أنها رفعت توقعاتها السابقة من 2.4% للعام الحالي إلى 3.6%. وتابعت المنظمة من مقرها في جنيف أن «نموا بنسبة 3.6% سيشكل تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع الزيادة بنسبة 1.3% فقط في العام 2016». وحذرت المنظمة طيلة أعوام من الأجواء السلبية التي لا تزال طاغية على صعيد التجارة الدولية بعد الأزمة المالية في 2008.

وأعربت عن القلق من التأثير المحتمل لتصاعد الحمائية في اقتصادات كبرى خصوصا من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن أنها يمكن أن تؤثر سلبا على التجارة الدولية.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة الدولية روبرتو ازيفيدو في بيان أن «التوقعات المحسنة للتجارة خبر سار لكن هناك مخاطر كبيرة لا تزال قائمة تتهدد الاقتصاد الدولي يمكن أن تقوض بسهولة أي تحسن على صعيد التجارة». وتابع ازيفيدو «هذه المخاطر تشمل إمكان ان تترجم الخطابات الحمائية إلى قيود على التجارة وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الخسائر الاقتصادية في العام نتيجة الكوارث الطبيعية».