مواقع التواصل دفاتر رثاء لـ «سيد شعراء العامية»

سعيد ياسين (القاهرة)
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر رثاء للشاعر المصري الكبير سيد حجاب، الذي توفي مساء أمس الأول عن 77 عاماً بعد صراع مع المرض،، وتبارى العشرات من المؤلفين والمخرجين والكتاب والشعراء في رثائه من خلال نشر بعض من أشعاره التي حفرت في الذاكرة عبر رحلته الفنية التي تجاوزت نصف قرن، والتي حملتها تيترات المقدمة والنهاية لعشرات المسلسلات والأفلام، وتبارى الجميع في وصفه بالعديد من الألقاب، منها «أمير شعراء العامية المصرية» و«عصفور حب مصر العظيم» و«سيد شعراء العامية»، خصوصاً أنه أحدث ثورة هائلة في شعر العامية، مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وامتد شعره ليشمل مسرح العرائس، ومقدمات الأفلام والمسلسلات.
وكتب الكاتب والباحث عمار علي حسن على حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»: كم كان لاذع الموهبة، يطوع الحروف كيفما شاء، لتطلق موسيقاها في آذاننا، ومعانيها العامرة بالرؤى والصور في رؤوسنا، فلا نملك إلا أن نقول: الله الله يا سيد، مات سيد حجاب في ذكرى الثورة التي كان في طليعة من أصروا على أن يذكر اسمها في ديباجة الدستور، وكتب الفنان صلاح عبدالله: «وداعاً سيد شعراء العامية، وداعاً حجاب المحبة والطيبة والحنية، وداعاً بحر الإبداع والوطنية، كل بحور الشعر تبكي لرحيلك يا سيدي»، وكتب الشاعر أحمد مجاهد: «هو شاعر المدينة وحكيمها الذي تشربت مسامه رائحة البحر وعذوبة النيل، واختزن بقلبه لغة الكفور والنجوع من مشارف بحري حتى أقاصي الصعيد، فجاء شعره مصرياً صميماً صادقاً في كل لهجة أبدع بها دون افتعال أو ادعاء، لقد نهل تراث الوطن والأمة، وأعاد إنتاجه في صورة جديدة لا تشبه التراث، بل تشبه سيد حجاب أمهر صناع أرابيسك اللغة، وأكبر مبتكر لوحداته ومنظوماته في أطر لم نعرفها قبله».
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ولد الشاعر الراحل بمحافظة الدقهلية في 23 سبتمبر 1940، والتحق بقسم العمارة بكلية هندسة الإسكندرية 1956، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين 1958، وفي منتصف الستينيات احتفى المثقفون بأول ديوان له «صياد وجنية»، وبعده انتقل إلى الناس عبر الأثير من خلال مجموعة البرامج الإذاعية الشعرية «بعد التحية والسلام» و«عمار يا مصر» و«أوركسترا»، وله العديد من الأعمال الشعرية والغنائية، وأصدرت له هيئة الكتاب العديد من أعماله، وحصل على جائزة كفافيس الدولية، وجائزة الدولة التقديرية العام 2013، وكتب مقدمة دستور 2014.
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تشييع جثمان سيد حجاب
القاهرة (أ ف ب)
شيعت القاهرة ظهر أمس الخميس، شاعر العامية المصرية سيد حجاب، وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزيون تشييع الشاعر الراحل في منطقة المعادي بالقاهرة، بمشاركة العشرات من الشخصيات العامة والمثقفين والفنانين تقدمهم وزير الثقافة حلمي النمنم، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.