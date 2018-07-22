افتتاح صالون ثقافي في «الشارقة للكتاب»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

شهدت مدينة الشارقة للكتاب، افتتاح صالون ثقافي برعاية دار كتّاب للنشر، وذلك بحضور مجموعة من الكتّاب والمثقفين الإماراتيين والمقيمي. وخلال الحفل قال سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر في كلمته الافتتاحية: إن مدينة الشارقة للنشر تعتبر أول منطقة حرة من نوعها للنشر في العالم العربي، أنشئت بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث إن مدينة الشارقة للنشر تحرص على تدعيم الناشرين وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية حاضنة للناشرين من مختلف بلدان العالم.

وأضاف: إذا كان هو الشق الأول فإن الشق الثاني يتمثل في الأنشطة المصاحبة لعمليات النشر مثل الندوات والمحاضرات والأمسيات التي نسعى لتكون معبراً آخر للثقافة. ومن هذا المنطلق تم إنشاء هذا الصالون الثقافي بالتعاون ورعاية دار كتاب النشر، بهدف تفعيل حالة الحوار المعرفي، وتطوير المشهد الثقافي الإماراتي.

من جهته قال جمال الشحي صاحب دار كتّاب للنشر والتوزيع: إن الصالون الثقافي سيكون هدفه إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية، وسوف يكون بصفة أسبوعية وفق جدول زمني للفعاليات، فاليوم صناعة النشر في المنطقة تواجه صعوبات كبيرة ولكن هيئة الشارقة للكتاب تحاول أن تدعم هذه الصناعة، وتقوم بدور كبير مثل معرض الشارقة للكتاب وهو أحد أبرز المعارض الدولية الكبيرة، لأن دولة الإمارات تتجه إلى أن تكون حاضنة للثقافة في المنطقة، فالثقافة هي الناتج الفكري للشعوب.