رأس الخيمة يتعاقد مع «ثنائي السامبا»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أعلن نادي رأس الخيمة رسمياً، تعاقده مع البرازيليين فيليب فيديليس وأليكس رافائيل، لمدة موسم، بدلاً من المصري معتز إينو، والمالي علي ثيام، في خطوة تهدف إلى دعم الصفوف قبل انطلاق تمهيدي الكأس لفرق الدرجة الأولى، إذ تنتظر الفريق مواجهة مهمة أمام العربي غداً.

وسعى مسؤولو النادي أمس لإكمال قيد فيليب واليكس رسمياً في اتحاد الكرة تمهيداً للمشاركة الرسمية الأولى أمام العربي، خصوصاً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري ضياء السيد على قناعة كبيرة بأن جاهزيتهما تساعدهما على الدفاع عن حظوظ الخيماوي لحصد النقاط الثلاث أمام العربي رغم صعوبة المواجهة أمام منافس جيد.

وأكد ناصر خميس، عضو مجلس إدارة النادي، أن المرحلة الماضية من التحضيرات للموسم الجديد جيدة، ومنحت الجهاز الفني فرصة كبيرة للاطمئنان إلى جاهزية الفريق، والحالة البدنية للاعبين، بعد المعسكر الإعدادي الناجح في مصر، والجيد أن وديتي الحمرية والعروبة لهما الأثر في إكمال الترتيبات الفنية للمرحلة المقبلة.