«المركــزي الأوروبي»... المحافظة على استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو وحماية قيمة عملتها

حسونة الطيب (أبوظبي)

تضمنت المعالم البارزة في تاريخ منطقة اليورو، إطلاق عملة مشتركة جديدة واعتمادها تدريجياً من قبل 19 دولة، وإنشاء مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إدارة اليورو، ما أسفر عن بروز البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة مالية عملاقة ليس في أوروبا وحدها، بل في العالم بأسره.

الخطوة الأولى

وكانت الخطوة الأولى نحو إنشاء البنك المركزي الأوروبي، نابعة عن القرار الذي تم اتخاذه في العام 1988، ببناء اتحاد نقدي واقتصادي وحرية حركة رأس المال داخل أوروبا وسلطة نقدية عامة وسياسة نقدية واحدة في كافة أنحاء منطقة اليورو.

في يونيو 1988، أكد المجلس الأوروبي، هدف التحقيق التدريجي لـ «الاتحاد الاقتصادي والنقدي». وعهد بذلك إلى لجنة برئاسة جاكوز ديلورس، الذي شغل بعدها رئيس المفوضية الأوروبية، لدراسة واقتراح مراحل يتبلور عنها هذا الاتحاد.