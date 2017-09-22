3 لقــاءات تدشــن تمهيـــدي الكـــأس اليــــــوم

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق مساء اليوم التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بمشاركة 12 فريقاً بالدرجة الأولى، ويدشن العروبة والفجيرة أول لقاءات موسم الهواة، على استاد خليفة بن زايد في مربح، وذلك في الساعة الخامسة و25 مساءً، في الظهور الأول الرسمي للأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا مدرب «الذئاب» الذي تعاقدت معه إدارة الفجيرة، في نهاية الموسم الماضي، لقيادة الفريق في «الهواة»، بحثاً عن العودة مجدداً إلى دوري الأضواء والشهرة، كما يلتقي الذيد مع الحمرية على ملعب الذيد، ومصفوت مع مسافي على ملعب مصفوت، ضمن المجموعة الأولى.

ويأتي «ديربي الفجيرة» الأول هذا الموسم، في ظل تغييرات شاملة في الأطقم الفنية واللاعبين في الناديين، حيث يتواجد مارادونا على رأس القيادة الفنية للفجيرة، بدلاً من المدرب السابق البوسني جمال حاجي الذي تم الاستغناء عنه، وكذلك تعاقدت إدارة الفجيرة مع الفرنسي عمر سكوكو، والأرجنتيني برافو، مع نخبة من اللاعبين المواطنين الذين التحقوا بالفريق بناءً على طلب من مارادونا لتعزيز الفريق وتقوية عناصره.

وعلى الطرف الآخر، فإن إدارة العروبة تسابق الزمن، من أجل الانتهاء من ملف الأجانب، بعد أن تم التعاقد مع المدرب الكرواتي رادان، عقب عدم الاتفاق مع المدرب المواطن بدر صالح الذي حقق معه الفريق نتائج جيدة في نهاية الموسم الماضي، كما تم الاستغناء عن خدمات الكرواتي أدمير، رغم إعلان التعاقد معه، لتواضع مستواه الفني، وضم الكاميروني هنري، في حين يسعى النادي لإنهاء ملف الأجنبي الثاني، حتى يلتحق بصفوف الفريق قبل اللقاء، في حال النجاح في التعاقد مع المهاجم المنتظر، وكانت الإدارة تعاقدت مع بعض المواطنين من أندية مختلفة.

من جانبه، أكد يوسف عبدالله إداري الفجيرة اكتمال جاهزية الفريق للموسم الجديد بقيادة مارادونا، خاصة أن طموحات النادي وجماهيره كبيرة هذا الموسم، في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، والتعاقد مع النجوم الكبار، خاصة «الأسطورة» مارادونا.