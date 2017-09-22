«ويسترن ديجيتال»: أقراص صلبة سعة 12 تيرابايت

دبي (الاتحاد)

طرحت شركة ويسترن ديجيتال مجموعتها للأقراص الصلبة WD Gold ® لتشمل طرازاً بسعة 12 تيرابايت، وهو مصمم لتلبية أحمال العمل المرتفعة في المؤسسات. توفر الأقراص الصلبة الجديدة ذات السعة العالية إمكانات أكبر للتخزين في مجموعة من التطبيقات والاستخدامات المؤسسية والتخزين السحابي. وسواء كانت البيانات بشكل معلومات سرية عن المستهلكين أو سجلات الرعاية الصحية أو استقصاء معلومات الأعمال، فإن أقراص WD Gold توفر حلول التخزين دون تنازل عن مستوى السرية والحماية وبشكل يلبي الاحتياجات المعاصرة لمدراء تقنية المعلومات.

وقال برندان كولينز، نائب الرئيس لوحدة أعمال الأجهزة لدى ويسترن ديجيتال: «في ظل استمرار نمو البيانات، يصبح الاحتفاظ بأكبر قدر منها واستخلاص المرئيات المفيدة أكثر أهمية مما سبق.

فالشركات التي تحصل على قيمة ملموسة وفعالة من البيانات التشغيلية أقدر على اتخاذ القرارات الذكية وتحسين مخرجات الأعمال، وبالتالي تحقيق الأفضلية التنافسية».

يشار إلى أن الأقراص الصلبة WD Gold مصممة لتخزين بيانات المستخدمين الأكثر قيمة، وهي مصممة لتناسب أحمال العمل الضخمة وبيئات الخوادم ذات الاهتزاز العالي إلى جانب قدرة احتمالها العالية (2.5 مليون ساعة من الزمن الوسيط بين الأعطال) مما يضعها ضمن أعلى الأقراص الصلبة أداء من ويسترن ديجيتال. كما تستخدم الأقراص تقنية الجيل الرابع HelioSeal من ويسترن ديجيتال، والتي تحتجز الهيليوم داخل القرص للمساعدة في توفير مستويات مدهشة من السعة والاعتمادية وكفاءة الطاقة.