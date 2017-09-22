اتحاد الكرة يستعين بخبراء أوروبيين لبناء المنتخبات الوطنية

معتز الشامي (دبي)

بدأ اتحاد الكرة، في فتح الباب لتلقي السير الذاتية، لخبراء فنيين ينتمون إلى مدارس أوروبية مختلفة ورائدة في تأسيس وتطوير الناشئين ومنتخبات المراحل السنية، بهدف اختيار الأنسب، لتولي مهمة الخبير الفني للمنتخبات الوطنية بالاتحاد، وذلك بعد عام ونصف العام من المحاولات المبذولة منذ تولي المجلس الحالي المسؤولية، ولكن دون تحقيق إنجازات تذكر.

وبعد صدمة خروج المنتخب الوطني من تصفيات المونديال، أدرك الاتحاد أهمية اللجوء إلى أصحاب الخبرة والتجارب الناجحة، لبدء وضع الخطط لتطوير المنظومة، بداية من منتخبات المراحل، رغم أن تطوير المراحل السنية للمنتخبات، أهم أولويات الحملة الانتخابية للمجلس الحالية بداية من الرئيس، وانتهاءً بأقل الأعضاء حصداً للأصوات في المجلس.

وكان المجلس قرر في اجتماعه الثلاثاء الماضي، تشكيل فريق عمل برئاسة مروان بن غليطة، وعضوية سعيد الطنيجي نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد الزعابي عضو مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات، بهدف البحث في السير الذاتية واختيار خبير فني على مستوى عالٍ، لتولي منصب المدير الفني لمنتخبات المراحل السنية، بداية من مراكز التدريب، والناشئين مروراً بالشباب وانتهاءً بالأولمبي، وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة.

ويملك الاتحاد تصوراً، يتعلق بضرورة وضع معايير أساسية لاختيار المرشح الأنسب، بين أسماء عدة يمكنها أن تشغل المنصب، أبرزها أن يكون لدى الخبير المحتمل، نجاحات وتجارب واسعة في مجال الإعداد وتطوير منتخبات الفئات السنية والمراحل، وسيرة ذاتية واسعة، والدراية بظروف دورينا وأنديتنا، ووضع الخطط القابلة للتطبيق، ووضع خطط لمتابعة التنفيذ على الأرض.